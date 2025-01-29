Bakan Tunç: 'İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramıyor'

Politika

Bakan Tunç: "Karşımızda 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Karşımızda 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var" dedi.

Bakan Tunç, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, gözaltına alınan gazetecilere ilişkin, "Gazetecilik faaliyeti nedeniyle Türkiye'de tutuklu olan tek bir gazeteci yok. Bir kere bunu düzeltmek lazım. Bu bir dezenformasyon. Gazetecilik faaliyeti ile kimse tutuklanmaz. Gazetecilik faaliyetiyle kimse gözaltına alınmaz. Ülkemizde basın hürdür. Düşünce ve ifade hürriyeti alabildiğine geniştir. Ama tabii gazeteciler de dokunulmaz değildir. Bir suç işlendiğinde savcılık devreye girer. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu bir soruşturma var. Bilirkişi ile yapmış olduğu bir telefon görüşmesinin onun rızası olmadan yayınladığını zaman bunun Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı kanun 132. ve 133. maddeleri haberleşmenin gizliliğini ihlaldir. Bir kişi ile görüşme yaptığınızda o görüşmeyi karşı tarafın rızası olmadan yayınlarsınız kanun bunu suç olarak tanımlamıştır. Bu iddia nedeniyle başlatılan bir soruşturma. Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı bir soruşturma. Bunun hep beraber sonucunu bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu acının üzerine polemik yapmak gerçekten çok çirkin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bolu'daki yangına ilişkin açıklamaları hakkında Tunç, "Sayın Özel'in özellikle Kartalkaya ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları bir kere esefle karşılıyoruz. Kartalkaya'da 78 canımızı kaybettik. Büyük büyük bir facia. Milletçe derinden sarsıldık. Bu acının üzerine polemik yapmak gerçekten çok çirkin. Burada sorumlular kimse bu faciaya neden olanlar kimse ucu nereye dokunursa dokunsun yargı önünde hesap verecek diyoruz. Onlar ise onlar ucu bize dokunmasın diyor. Arada öyle bir fark var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yedi akademisyen bir de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden hukuk profesörü, kimin ihmali var kimin kusuru var tüm bunları değerlendirecek. Yargı uzmanlık gerektirdiği için bu konu hakkında bilirkişiyi tercih etmiştir dosyayı. Türkiye'nin bu konudaki en yetkin üniversiteden uzmanlar konuyu detaylı bir şekilde zaten yerinde incelemelerini tamamladılar. Bilgi, belgeler ve dijital materyaller kendilerine takdim edildi. ve savcılık makamına raporunu ulaştırdıklarında tüm gerçek ortaya çıkacaktır" dedi.

"Karşımızda 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmaya ilişkin Tunç, "Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu soruşturma. Yargı soruşturmasını devam ettiriyor. Hangi fiilleri nedeniyle soruşturma yapıldığı belli. Burada bunu hareketlerinin suç olup olmadığını ortaya çıkaracak olan siz de değilsiniz ben de değilim. Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır. Sürekli polemikten beslenmeye çalışan ve maalesef Reyting için yargıya sürekli dil uzatmaya çalışan bir kişilik var karşımızda. Bunu kabul etmek mümkün değil. Herkes kendi işine odaklanacak. Yargıya cumhurbaşkanımıza bakanlara yönelik böyle yakışıksız ve seviyesiz üsluplarla konuşmanın hiç kimseye bir faydası yok. Herkes kendi işine odaklanacak. 16 milyon İstanbullunun sorumluluğunu kaldıramayan bir şahıs var. Burada yapmış olduğu açıklamalarla özellikle şahsınıza yönelik de bazı ifadeler oldu" dedi.