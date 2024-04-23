Politika

Bakan Tunç, kendisine mektup yazan öğrenciyle görüntülü görüştü

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, göreve başladığında kendisine tebrik mektubu gönderen ilkokul öğrencisini görüntülü arayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ankara Şehit Erhan Ar İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi Melisa Nur Arslan, 8 Haziran'da Adalet Bakanı Tunç'a mektup göndererek, görevini tebrik etti. Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için öğretmenin telefonundan Melisa Nur ile görüşmek istedi.

Türkiye yüzyılı sizin omuzlarınızda yükselecek

Melisa Nur ve sınıf arkadaşlarıyla görüntülü görüşen Bakan Tunç, öğrencilere iyi dersler diledi. Türkiye Yüzyılı'nın gelecek nesillerin ellerinde şekilleneceğini belirten Bakan Tunç, "Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Türkiye Yüzyılı'nı sizler inşa edeceksiniz. Sizin omuzlarınızda Türkiye yükselecek. Temellerini Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizler attık. Şimdi o temelin üzerine siz çocuklarımız, gençlerimiz dünyaya Türkiye Yüzyılı damgasını vuracaksınız. Bunu yapmak için de çok çalışmak gerekiyor. Öncelikle, okullarımızı en güzel şekilde bitirmemiz ve ailelerimize, vatanımıza, milletimize hayırlı birer evlat olarak yetişmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Küçük kızının da 5. sınıfta okuduğunu anlatan Bakan Tunç, Melisa Nur'a gelecekle ilgili hedeflerini sordu. Bakan Tunç, tüm öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Adalet Bakanı Tunç'un aramasından büyük mutluluk duyan sınıf öğrencileri, hep bir ağızdan söyledikleri "Sizi çok seviyoruz" sözleriyle Bakan Tunç'a veda ettiler.