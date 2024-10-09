Bakan Tunç: Suç İçerikli Paylaşımlara Sıkı Önlemler - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: Suç İçerikli Paylaşımlara Sıkı Önlemler

Adalet Bakanı Tunç, suç içerikleri hakkında soruşturmalar başlatıldığını duyurdu.

09.10.2024 00:00
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır. Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır" dedi.

Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Toplumu suçtan korumak hukuk devletinin görevidir. Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz" paylaşımında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç: Suç İçerikli Paylaşımlara Sıkı Önlemler - Son Dakika

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