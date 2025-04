Bakan Tunç'tan Adalet Vurgusu

Bakan Tunç: "Yargı mensuplarımız, adaletin yaşayan vicdanıdır"

ANKARA - Hakimevi'nde düzenlenen, 'Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Tunç, "Yargı mensuplarımız, adaletin yaşayan vicdanıdır. Milletin adalet beklentisine açılan güven kapısıdır. Toplumsal huzur ve barışın temel harcıdır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen programa Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe ile bir çok yargı mensubu katıldı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Ceza İşleri Genel Müdürü Yaşar şunları dile getirdi:

"Katkılarınızı önemsiyor bu katkının daha güçlü bir koordinasyon da sürdürülmesini temenni ediyoruz. Ceza adalet sistemimizin işleyişi sadece mevzuat değişiklikleri ile değil aynı zamanda uygulama birliğinin sağlanması ve iyi yönetişim anlayışıyla desteklenmeli. Sahada ki çalışmalarınız için teşekkürlerimi sunuyorum."

Programda katılımcılara Bakanı Tunç önderliğinde Adalet hizmetleri alanında gerçekleştirilen reformların yer aldığı video izletildi.

Bakan Tunç, sahada uygulayıcı olan yargı mensuplarımızdan adaletin daha etkili hale gelmesi için düşünce ve tavsiyelerine ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

"Yargı mensuplarımız, adaletin yaşayan vicdanıdır"

Adaletin vaktinde, doğru ve tarafsız tecellisi adına yürütülen çalışmaları yargı mensuplarından dinleyeceğini belirten Bakan Tunç, "Uygulamada karşılaşılan sorunları konuşacağız, çözüm önerilerini hep birlikte istişare edeceğiz. Toplantıdan çıkacak her bir fikir, her bir önerinin; gerek mevzuat çalışmalarımıza gerekse uygulama stratejilerimize kıymetli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Sizlerle yapılan her istişare çok değerlidir. Çünkü sizler adaletin tecellisinde yolunda fedakarca çalışan yargı mensuplarımızsınız. Yargı mensuplarımız, adaletin yaşayan vicdanıdır. Milletin adalet beklentisine açılan güven kapısıdır. Toplumsal huzur ve barışın temel harcıdır" dedi.

Yargı, milletin adaletle kurduğu bağın en güçlü halkası olduğunu dile getiren Bakan Tunç şöyle devam etti:

"Her adliye, her duruşma salonu, hakikat arayışının karşılık bulduğu önemli mekanlardır. O mekanlarda hukuk metinlerine hakimiyetin yanında, adaletin ruhunu da kavramak, bilgiyle donanmış bir akla sahip olmak, soğukkanlı bir dikkatle her ayrıntıyı süzebilmek, derin bir iç muhasebeyle vicdanın sesine kulak verebilmek ve her şart altında, her türlü etkiye karşı bağımsız şekilde durabilmek gerekir. İşte bu anlayışla; "Türkiye Yüzyılını" adaletin de yüzyılı yapmak ideali doğrultusunda fedakarca çalışarak milletimizin yargı hizmetlerinden memnuniyetini ve adalete olan güvenini en üst noktaya çıkarmak hepimizin asli görevidir."

Adalet komisyonlarına, adalet dairelerinin iş durumu ile işleyişiyle ilgili hakimler hakkında rapor yazma yetkisi verilmesini sağlayacaklarından bahseden Tunç, "Adalet Bakanlığı bünyesinde adalet teşkilatının kamuoyu ve medya ile iletişimini güçlendirecek ve doğru bilgilerin zamanında kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayacak kurumsal bir yapıyı kuracağız. Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile bilirkişilerde aranan niteliklerin güncellenmesiyle ilgili bir çalışmamız var" diye konuştu.

"Ankara Adliyemizin inşaatı devam ediyor"

Bakan Tunç, mevzuat çalışmaları ve yeni uygulamaların yanında, yargı teşkilatının da fiziki imkanlarını geliştirmeye devam ettiklerini söyleyerek, "Adliye binalarımızın inşaatı kesintisiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de adliyelerimiz temelini atacağız. 2002'de sadece 78 müstakil adliyemiz varken, bugün bu sayıyı 382'ye çıkardık. 569 bin 59 metrekare olan kapalı alan miktarını ise 6 milyon metrekareye ulaştırdık. Ankara Adliyemizin inşaatı devam ediyor. Diğer illerimize, ilçelerimizde ihtiyaç olan yerlerde acil olanları öne alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. Bu yıl ki yatırım planımızda 7 adli tıp binası, 120 mahalde adalet personeli konutu ve 1 personel eğitim merkezi, 1 denetimli serbestlik binası, 1 çocuk adalet merkezi yer alıyor. Önem verdiğimiz konulardan biri de adalet personeli için konut teminidir. Bunun için son 2 yılda yeni bir süreç başlattık. Bu kapsamda, 2 bin 483 konutu yargı teşkilatımıza kazandırdık. Yargıda yapay zekanın kullanılması alanında yapacağımız çalışmalar var. Örnek uygulamalar var özellikle kalem işlerinde çok faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.

"Son 2 yılda 3 bin 369 yeni hakim-savcımız stajlarını tamamlayarak görevlerine başladılar"

Adalet alanında 23 yılda önemli ölçüde mesafe alındığını vurgulayan Bakan Tunç, "Adaletin tecellisi için ihtiyaca cevap veren bir mevzuat, o mevzuatın uygulanacağı adliyeler önemlidir. Ancak en önemli unsur etkin bir insan kaynağıdır. Bu alanda da 23 yılda önemli mesafe aldık. 2002 yılında, 9 bin civarında hakim ve savcı sayımız vardı bu sayıyı 25 bin 695'e çıkardık. Son 2 yılda 3 bin 369 yeni hakim-savcımız stajlarını tamamlayarak görevlerine başladılar" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç sözlerini noktalarken, hedefleri doğrultusunda sürekli olarak çalışmaya devam ettiklerini belirtti.