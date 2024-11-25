Bakan Tunç'tan Kadına Yönelik Şiddet İçin Sıfır Tolerans Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç'tan Kadına Yönelik Şiddet İçin Sıfır Tolerans Vurgusu

Bakan Tunç\'tan Kadına Yönelik Şiddet İçin Sıfır Tolerans Vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadına yönelik şiddeti insanlığa yöneltilmiş bir ihanet olarak tanımladı ve sıfır tolerans politikasıyla kadının haklarını koruma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

25.11.2024 13:18  Güncelleme: 13:19
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmediğimiz gibi kadına yönelik şiddeti de amasız, fakatsız ve tartışmasız bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına yönelik şiddeti, insanlığa yöneltilmiş bir ihanet olarak görüyoruz" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık ve çirkin saldırılardan biridir. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmediğimiz gibi kadına yönelik şiddeti de amasız, fakatsız ve tartışmasız bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına yönelik şiddeti insanlığa yöneltilmiş bir ihanet olarak görüyoruz. Kadınların haysiyetine dokunan her türlü şiddetin karşısında durmak için 'sıfır tolerans' ilkesiyle bugüne kadar Anayasal, yasal ve uygulamaya yönelik birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Aile hukukundan doğan davalar için ihtisaslaşmış Aile Mahkemelerinin kurulmasını sağladık" dedi.

'MÜCADELEDE KARARLILIĞIMIZI DAİMA KORUYACAĞIZ'

Kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu ve kadınlara pozitif ayrımcılık düzenlemesini Anayasal güvenceye kavuşturduklarını aktaran Tunç, "6284 Sayılı Kanunla şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesini amaçladık. Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde talebi beklenilmeksizin mülki amire bilgi verilerek geçici olarak koruma altına alınması gerekliliğini düzenledik. Bakanlığımız bünyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nı kurduk. Kadına yönelik şiddetle ilgili soruşturmaların daha etkin yapılabilmesi için sadece belirli Cumhuriyet savcılarının görev aldığı Özel Soruşturma Büroları ile Tedbir Mahkemelerinin kurulmasını sağladık. Eşe karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarının kadına karşı işlenmesi halini, cezada ağırlaştırıcı neden olarak kabul ettik. Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçunu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama nedeni varsayılan suçlar arasına aldık. Israrlı takip eylemini müstakil, ayrı bir suç şeklinde düzenledik. Böylece kadınlara yönelik koruma kalkanını daha da güçlendirdik. İyi hal indirimi alabilmek için kravat indirimi olarak anılan failin duruşmada mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışların takdiri indirim nedeni olarak kabul edilemeyeceğine ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdik. Suç mağduru kadınlara talepleri halinde ücretsiz olarak avukat görevlendirilmesiyle kadınların adalete erişimini güçlendirdik. Kadın haklarının güçlendirilmesi ve şiddete karşı mücadelede kararlılığımızı daima koruyacağız. Bir kadının dahi haksızlığa, ayrımcılığa, şiddete uğramaması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Yılmaz Tunç, Politika, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç'tan Kadına Yönelik Şiddet İçin Sıfır Tolerans Vurgusu - Son Dakika

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