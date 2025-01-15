Bakan Tunç'tan Öcalan Görüşmeleri ve Beşiktaş Belediyesi Soruşturması Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Tunç'tan Öcalan Görüşmeleri ve Beşiktaş Belediyesi Soruşturması Açıklamaları

Bakan Tunç\'tan Öcalan Görüşmeleri ve Beşiktaş Belediyesi Soruşturması Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Abdullah Öcalan ile yapılacak olası ikinci görüşmeye ilişkin henüz talep gelmediğini belirtti. Ayrıca, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürecinin beklenmesi gerektiğini vurguladı.

15.01.2025 13:40  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan görüşmelerine ilişkin, "İkinci görüşmeyle ilgili henüz bir talepte bulunulmadı. Talepte bulunulduğu takdirde bunun değerlendirmesini Adalet Bakanlığı olarak gerçekleştiririz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci görüşme için henüz talepte bulunmadığını belirterek, "İkinci görüşmeyle ilgili henüz bir talepte bulunulmadı. Talepte bulunulduğu takdirde bunun değerlendirmesini Adalet Bakanlığı olarak gerçekleştiririz. Terörsüz Türkiye için büyük bir çaba var. 40 yıldan bu yana ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, gelişme ve kalkınmasının önünde engel olan PKK terör örgütünün tamamen lağvedilmesi ve terörsüz bir Türkiye, iç cepheyi güçlendirerek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirerek Türkiye'nin 'Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlü olması noktasında büyük bir çaba var. Bu çabaya hep beraber destek veriyoruz. Bu anlamda da yeni görüşme talebi olursa bunu tabii ki değerlendiririz" diye konuştu.

'SORUŞTURMA SÜRECİNİ BEKLEMEK LAZIM'

Bakan Tunç, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma hakkında, "Beşiktaş Belediyesi ve 47 kişi hakkında bir soruşturma söz konusu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın gerçekleştirdiği bir soruşturma. Bu soruşturma başladığında, maalesef yargıya yönelik birtakım haksız tepkiler söz konusu oldu. Burada soruşturma gizli, henüz gözaltı süreci, ifadeleri alınıyor. Dosyadaki delilleri suçlamaları bilmeden yargıya yönelik yapılan yakışıksız ifadeleri kabul etmek mümkün değil. Hep beraber soruşturmanın sürecini beklemek lazım. Hiç kimse hukuk karşısında daha yüce değildir. Yapmış oldukları yanlışların, eğer bir suç unsuru varsa bunun hesabını soracak olan yargıdır" dedi.

'TALİHSİZ AÇIKLAMALARI OLDU'

İstanbul Barosu'nun bir açıklaması nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem başlatıldığını aktaran Tunç, "Ülkemizde yargılanırken hem davası hem de soruşturması devam ederken Suriye'ye kaçan 2 sanıkla ilgili. Güvenlik güçleri ile gerçekleşen bir çatışmada etkisiz hale getirilmesi sonrasında, bunların gazetecilik faaliyeti nedeniyle etkisiz hale getirildiği yönünde İstanbul Barosu'nun bir açıklaması söz konusu oldu. Baro açıklamasında da Türkiye Cumhuriyeti devletini; Cenevre Sözleşmesi'ni, Roma Statüsü'nü, insancıl hukuku ihlal ettiği ve bunun savaş suçu teşkil ettiği yönünde maalesef talihsiz açıklamaları oldu. Bu açıklamalar, baroların amacı dışında yapılan faaliyet kapsamında değerlendirildiği için Avukatlık Kanunu'nun 77'nci maddesinin 5'inci fıkrası gereğince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan bir soruşturma söz konusu oldu. Bu soruşturmada da İstanbul Barosu başkan ve yönetiminin Avukatlık Kanunu 77'nci maddesi gereğince görevlerine son verilmesiyle ilgili bir davaname açıldı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bu davaname görülecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Beşiktaş Belediyesi, Abdullah Öcalan, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Politika, Güvenlik, Finans, Yargı, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç'tan Öcalan Görüşmeleri ve Beşiktaş Belediyesi Soruşturması Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:43:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Tunç'tan Öcalan Görüşmeleri ve Beşiktaş Belediyesi Soruşturması Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.