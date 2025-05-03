Bakan Tunç'tan Önder'e Başsağlığı

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesine ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e rahmet diledi. Tunç mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun." - ANKARA