Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama

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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkındaki soruşturmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda verdiği tepkinin ardından başlaması dikkat çekmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklamasında "TÜSİAD soruşturması Cumhurbaşkanımızın konuşması sonrası başlamadı, ifadeler o güne denk geldi" ifadelerini kullandı.

20.02.2025 13:14
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat tarihinde derneğin genel kurulunda sarf ettikleri sözler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

ARAS 3 SAAT, TURAN 1 SAAT İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında şüpheliler Turan ile Aras, ifade vermek üzere polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada Savcılığa getirilen şüpheli Aras yaklaşık 3 saat ifade verirken, şüpheli Turan ise yaklaşık 1 saat ifade verdi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Şüpheliler Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkan Turan ve Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI BAŞLAMIŞTI

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkındaki soruşturmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda verdiği tepkinin ardından başlaması dikkat çekerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili ilk kez konuştu.

BAKAN TUNÇ: İFADELER O GÜNE DENK GELDİ

TGRT canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Tunç "TÜSİAD soruşturması Cumhurbaşkanımızın konuşması sonrası başlamadı, ifadeler o güne denk geldi" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin Meclis grup toplantısında, "TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan ve buram buram provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şu gerçeğin altını çizmek istiyorum; demokrasilerde hiç kimse eleştiriden azade değildir. Tutarlı, yapıcı, iyi niyetli olması halinde biz de eleştirilere hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık ve tıkamayız. Bugün konuşan Türkiye diye bir olgudan bahsediliyorsa bunu mümkün hale getiren hiç şüphesiz AK Parti'dir, hükümetlerimizdir. Yasakların kalkmaması için mahkemeye koşanların bize demokrasi ve özgürlükler konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. TÜSİAD zihniyeti, siyasetin zayıf ve devletin onların tasallutu altında olduğu dönemlerin sembolüdür. 2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini çok iyi hatırlıyoruz. Bunlar eski Türkiye'de siyaseti de istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Çıkarlarına göre karar organlarını kontrol ediyor ve yönlendiriyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlara ayar veriyorlardı. Biz işte buna 'dur' dedik." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Tunç\'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama

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Son Dakika Politika Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Aydaz:
    sizinde gideceğiniz günlere az kaldı 942 18 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Zoku çıktı artık bu işin ağzını açan içeri ne güzel yönetim şekli. Ondan sonra bu ülkeye neden yatırımcı gelmiyor. Neden gelsinki? 914 12 Yanıtla
  • Mustafa Fazıl Korkmaz:
    Tüsiad baskanını yedirmeyiz yeter artık da önüne gelene hakaret davası ayıptır gunahtır dusunce ozgurlugu denen bir sey var 798 11 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Zalim diktatör Erdogan istifa 730 7 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Ne arsız insanlardiniz bizde yefik 577 8 Yanıtla
  • sezai duran:
    Ben nasıl bir Ülkede yaşıyorum yaaa Tek yöne bir adalet ve sonuç aldım verdim ben seni yendim. 283 2 Yanıtla
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