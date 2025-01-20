Bakan Tunç'tan Yargıya Destek

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkar açıklamalar asla kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya platformu "X" üzerinden paylaşımda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarını hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkar açıklamaların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Bakan Tunç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirtti.

Anayasanın 138. maddesini hatırlatan Tunç, "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hakim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak hukuk devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanununa göre suçtur" dedi.

Bulunulan makamların, yargı mensuplarını hedef göstermeyi, tehdit etmeyi veya yargı sürecine müdahale etmeyi hiçbir şekilde meşru kılmayacağından bahseden Bakan Tunç, "Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere yargı mensuplarımıza yönelik pervasızca söylenen, hukuk sınırını aşan ve suç teşkil eden açıklamalarda bulunanlar hakkında bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır. Yargı organlarının bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığımızdan ve yargıya yönelik her türlü baskı ve müdahale girişimine karşı gerekli hukuki adımların atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" paylaşımına yer verdi. - ANKARA