Bakan Tunç: "Tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyorum" - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: "Tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyorum"

15.07.2025 12:12
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımda, "Ülkemize ve milletimize en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımda, "Ülkemize ve milletimize en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı 'X' üzerinden 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı. Tunç, "Ülkemize ve milletimize en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyorum. Vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz, istiklal ve istikbalimiz için şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"FETÖ mensupları milli birlik ve beraberliğimizi hedef almıştır"

Esareti kabul etmeyen aziz milletin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik eden Tunç, "15 Temmuz; büyük milletimizin demokrasiye, vatanına ve bağımsızlığa olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiği kutlu bir direnişin adıdır. O karanlık gecede vesayetçi zihniyetin aparatı hain FETÖ mensupları, milletimizin iradesine pranga vurmak istemiş, halkın oylarıyla seçilen hükümeti devirmeye çalışmış, milli birlik ve beraberliğimizi hedef almıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dirayetli duruşu, aziz milletin yüreğindeki iman ve sarsılmaz cesaretiyle darbe girişiminin önlediğini vurgulayan Bakan Tunç, "Büyük bir demokrasi destanı yazılmıştır. Yargı mensuplarımız da darbe girişiminin ilk anından itibaren soruşturmalarını başlatmış, hainler hakkında gözaltı ve tutuklama kararları vererek demokrasinin ve milli iradenin yanında yer almıştır. Ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyen şer şebekelerine, vesayetçi zihniyete ve destekçilerine, birliğimizi ve beraberliğimizi hedef almak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Tunç: 'Tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetliyorum' - Son Dakika

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