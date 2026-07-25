Bakan Uraloğlu, 205. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri\'nde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her yatırımı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türk dünyasında ve Afrika'da da birçok işi yapıyoruz." dedi.

Şalpazarı ilçesinde düzenlenen 205. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri'ne katılan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Sis Dağı ve Karadeniz yayla şenliklerinin sadece horonla ya da tereyağı ile tarif edilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli yatırımlara imza attıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle o kadar çok hizmet yaptık ki artık vatandaşımız yapılmayacak hiçbir işi kabul etmiyor. Eskiden 'toplanan vergiler nereye gidiyor?' deniliyordu. Şimdi ise 'bu kadar hizmeti yapmak için bu paraları nereden buldunuz?' deniliyor. Allah razı olsun. Biz iyi niyetle yola çıktık mı Rabbim bereketlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gerçekleştirdikleri yatırımlara değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en büyük köprülerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yaptık. Savunma sanayinde dünyada söz sahibi olduk. Teknolojide çok şükür söz sahibi oluyoruz. Sizin evlatlarınızın yetiştirdiği mühendisler Türksat 6A haberleşme uydusunu yaptı ve uzaya yönlendirdi. Uzayda yörüngesini oturttuk. Milli elektrikli hızlı trenimizi, Marmaray'ı hayata geçirdik, Boğaz köprüsünün altından geçirdik. Zigana Tüneli'ni, Ovit Tüneli'ni, Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü yaptık. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her yatırımı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türk dünyasında ve Afrika'da da birçok işi yapıyoruz."

Uraloğlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ile ilçenin ihtiyaçlarını görüştüklerini belirterek, "Şalpazarı'mıza, Ağasar'ımıza, Geyikli'mize ne lazımsa konuştuk. Bahsettiği yolu karayolları ağına almaksızın Trabzon Büyükşehir Belediyemiz, Şalpazarı Belediyemiz ve karayolları olarak birlikte yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Siz daha iyisine layıksınız. Sizin bütün dertlerinizle dertleniyoruz." dedi.

İlçede kurulan beton santraline çimento ve makine desteğinde bulunulacağını vurgulayan Uraloğlu, "Siz bizim yanımızda durduğunuz müddetçe, Cumhur İttifakı'na güçlü destek verdiğiniz müddetçe, bu can bu bedende olduğu müddetçe biz de sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal ise yaylaların Türk milletinin kültürel hafızasını yaşatan önemli mekanlar olduğunu söyledi.

Topsakal, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyet iddiamız sadece Sis Dağı ile sınırlı değildir. Altaylar'dan başlayan yolculuğumuzla İran coğrafyasını, Azerbaycan'ı, Türkmenistan'ı, Irak'ı, Suriye'yi, Libya'yı, Anadolu'yu, Kafkaslar'ı ve Balkanlar'ı aynı kültür anlayışıyla ilmek ilmek işlemiş büyük bir milletiz. Sadece burada değiliz, her yerde bu festival, bu akıl yaşatılıyor. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bilge Devlet Bahçeli'nin zihninde böyle bir dünya var, böyle bir medeniyet var. O yüzden bugün savunma sanayimizin bu başarısı geliyor."

Festivalde, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de birer konuşma yaptı.