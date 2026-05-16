Bakan Uraloğlu: 100 yıla sığmayacak işler yaptık

16.05.2026 17:54
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Tokat ziyaretinde ulaştırma ve haberleşme alanında 355 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirtti. Türksat 6A uydusu ve yüksek hızlı tren testleri gibi projeleri vurguladı, ayrıca bölgedeki afet çalışmalarından bahsetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "100 yıla sığmayacak işler yaptık. Ulaştırma ve haberleşme alanında 355 milyar dolarlık iş yaptık. Türkiye gibi ülkeyi bırakın, gelişmiş ülkelerde böyle bir rakamın olmadığını belirtmek isterim." dedi.

Uraloğlu, AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek, il başkanı Adem Dizer, milletvekilleri ve partililerle görüştü.

Davalarına, ülkeye, millete hizmet edip vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Uraloğlu, "Geçtiğimiz günlerde Tokat'ımız da bazı afetleri yaşamış ancak Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, kurumlarımızın güzel koordinasyonuyla çok şükür can kaybı olmadı. 1051 personelle 462 makine doğrudan sahada olmuş." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin 23. yılının içinde olduklarına işaret eden Uraloğlu, "100 yıla sığmayacak işler yaptık. Ulaştırma ve haberleşme alanında 355 milyar dolarlık iş yaptık. Türkiye gibi ülkeyi bırakın, gelişmiş ülkelerde böyle bir rakamın olmadığını belirtmek isterim. Marmaray'ından Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Köprüsü'ne, Osman Gazi Köprüsü'ne, Çanakkale Köprüsü'ne kadar birçok işi yaptık bitirdik." ifadelerini kullandı.

Türk mühendisleriyle Türksat 6 uydusunu yüzde 80'in üzerinde yerlilikle yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Bunlar birbirini destekleyen işlerdir. 225 kilometre hızla giden trenimizin testlerine başladık, bizim mühendislerimizle, bizim tesislerimizde. Bu anlamda da gerçekten kıymetli." diye konuştu.

Uraloğlu, Tokat'ta da 73 milyar liralık sadece kendi bakanlıklarının yatırım yaptığına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız ülkemizi istikrar adası haline getirdi. Allah ondan razı olsun. Eğer bugün o başımızda olmamış olsaydı, hangi durum ne olurdu diye endişe ediyoruz. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna, güneyimizde ABD-İsrail ile İran savaşı. Elbette bunların ülkemizde yansımaları da oluyor. Petrol fiyatı yüzde 50-60 artmasına rağmen jet yakıtı iki buçuk kata yakın arttı. Hava uçuşlarında biraz sıkıntılarla ve bazı kesintilere gitmek zorunda kalacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, daha sonra MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek'i de ziyaret etti.

Ziyaretlere AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir ile MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da katıldı.

Kaynak: AA

