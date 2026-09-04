Bakan Uraloğlu, AK Parti'ye geçen Menderes Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, AK Parti'ye geçen Menderes Belediyesi'ni ziyaret etti

Bakan Uraloğlu, AK Parti\'ye geçen Menderes Belediyesi\'ni ziyaret etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir programı kapsamında Menderes Belediyesi'ni ziyaret ederek Menderes-Gümüldür Karayolu Projesi'nin ihalesinin yapılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, asfalt ve internet altyapısı konularında da ilçeye destek vereceklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir programı kapsamında, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen başkan vekili seçimiyle AK Parti'ye geçen Menderes Belediyesini ziyaret etti ve ilçeye müjdeler verdi. Bakan Uraloğlu, Menderes- Gümüldür Karayolu Projesinin ihalesinin yapılacağını açıkladı.

İzmir programı kapsamında Menderes Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, ilçeye yapılacak yatırımlarla ilgili müjdeler verdi. Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen'i makamında ziyaret eden Bakan Uraloğlu, ilçenin yıllardır özlemle beklediği projelerin yapılması için gerekli talimatları verdi. Bakan Uraloğlu'nun Menderes Belediyesi ziyaretine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, bölge müdürleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Menderes -Gümüldür Karayolu Menderes'e kazandırılıyor

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Menderes İzmir'imizin güzel ilçelerinden, gelişen ilçelerinden bir tanesi, sahile açılan kapılarından bir tanesi. Asuman başkanımız da yeni göreve geldi. Ulaştırma noktasında, karayolları noktasında neler yapabiliriz, ilçemizin ihtiyaçları nelerdir bunları konuştuk. Kendilerine asfalt noktasında destek vereceğiz. Yine internet altyapısı noktasında bazı ihtiyaçlar var, o konuda da destek vereceğiz. Yine balıkçı barınakları konusunda geçmişte başlattığımız ama maalesef bazı hukuki süreçlerin başlatıldığı, biraz anlamakta zorlandığımız durum var, onlar noktasında neler yapabiliriz, bakacağız. Tabii en önemli konulardan bir tanesi Menderes'i Gümüldür'e bağlayan yolumuz. Projemizi bitirmiştik. Artık günlük ortalama trafiğin on binler seviyesine geldiğini biliyoruz. Bunun, yazın 20 binler olduğunu aşağı yukarı ölçüyoruz. Dolayısıyla o yolunda ihalesinin yapılmasının kararını almış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Menderes'teki vatandaşlarımıza AK Parti hükümeti olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Vekili Şen'den Bakan Uraloğu'na teşekkür

Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, Bakan Uraloğlu'nun Menderes'e ziyaretinin önemine değinerek, "İlçemiz için önemli bir gün. Sayın Bakan'ımızı Menderes'imiz de görmek bizim için onur verici. İlçemizin geleceğine yönelik önemli projelerle ilgili kendisine sunumumuzu gerçekleştirdik. Sayın Bakan'ımızdan da müjdelerimizi aldık. İnşallah en kısa sürede Menderes'in ihtiyacı olan projeleri bakanlığımızın desteğiyle hayata geçireceğiz. Güzel ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu, AK Parti'ye geçen Menderes Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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