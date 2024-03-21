Bakan Uraloğlu: "Bu eserleri korumak bize yakışır"
BURSA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa İznik'te iftarda vatandaşlarla buluştu. Uraloğlu, iftar sonrası İznik'te bulunan Roma Tiyatrosu'nu ziyaret etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa programını İznik'te noktaladı. İznik'te vatandaşlarla iftarda buluşan Uraloğlu, iftar sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Roma Tiyatrosu'nu inceledi. İnceme sonrası konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Burada bulunmaktan ve Roma Tiyatrosu'nu gezmekten mutluluk duydum. Bu eserin ortaya çıkarılması bir ilginin sonucudur. Ülkemizde sadece insanları ulaştırmıyoruz, tarihine de sahip çıkıyoruz" dedi.
"Bunları korumak bize yakışır"
Eserlerin tarih belirtmeksizin korunmasına ve insanlığın eseri olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "2017 yılından itibaren Alinur Başkanımız sadece insanlara dokunmamış, tarihe de dokunmuş. Bu eserlerin gün yüzüne çıkarılmasında katkıda bulunmuş. Kendisine teşekkür ederim. Bunlar insanlığın eseridir, insanlık tarihinin eseridir. Bunları korumak bize yakışır" diye konuştu.
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