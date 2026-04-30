Bakan Uraloğlu, Çorum\'da ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Çorum'un Laçin ilçesinde yapımı tamamlanan Kırdilim Tünelleri'nin açılış törenine katılmak için Çorum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Uraloğlu ilk olarak Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret etti. Ziyarette kentte devam eden yatırım ve projelerle ilgili bilgi alan Bakan Uraloğlu, daha sonra İl Koordinasyon Toplantısına katıldı. Bakan Uraloğlu'nun bir sonraki durağı Çorum Belediye Başkanlığı oldu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret eden Uraloğlu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu son olarak AK Parti Çorum İl Başkanlığı ve MHP Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. - ÇORUM