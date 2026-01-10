Bakan Uraloğlu: "Hızlı tren projesi tamamlandığında Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "293 kilometre uzunluğundaki Ankara-Kırıkkale-Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabı olan 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum kesiminde yapım çalışmalarına başladık. Bu proje, Ankara merkezli olarak Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçmiştir. Proje tamamlandığında Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek, yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacaktır" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da Yeşilkent Kavşağı'nın açılış törenine katıldı. Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, kentin ulaşım altyapısına yönelik yatırımların artarak süreceğini belirterek, Yeşilkent Kavşağı sayesinde şehir içi trafiğin rahatlayacağını ve yıllık 645 milyon liralık tasarruf sağlanacağını söyledi. Yeşilkent Kavşağı'nın açılışı için bir araya geldiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, törenin ardından Samsun Batı Çevre Yolu'nun temel atma törenini de gerçekleştireceklerini açıkladı. Batı Çevre Yolu'nun uzun yıllardır beklenen büyük bir proje olduğunu vurgulayan Uraloğlu, ilk kazmanın vurulmasıyla Samsunlulara yeni bir müjde daha verileceğini dile getirdi. Samsun'a yönelik hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Uraloğlu, kentin güçlü ekonomik yapısı ve nüfus yoğunluğu nedeniyle bölge içi ulaşımın yanı sıra doğu-batı ve kuzey-güney transit koridorlarında vazgeçilmez bir geçiş noktası haline geldiğini ifade etti.

Samsun'daki yatırımlarından bahseden Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 24 yılda Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 91 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 321 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını 119 kilometreden 396 kilometreye yükselttik. Sinop'a ve Sarp'a bölünmüş yollarla bağlanarak Karadeniz Sahil Yolu'nun bütünlüğünü sağladık. Amasya, Çorum ve Ankara'ya bölünmüş yollarla bağlanarak Samsun'dan tüm İç Anadolu Bölgesi'ne konforlu ve güvenli ulaşımı tesis ettik" bilgilerini verdi.

Samsun'da devam eden karayolu projelerine de değinen Bakan Uraloğlu, "Samsun Şehir Hastanesi Yolu, Havza-Vezirköprü Yolu, Çarşamba-Salıpazarı Bağlantı Yolu ve Ladik-Taşova Yolu'nun da aralarında bulunduğu 10 karayolu projemizde çalışmalar sürüyor. Bu projelerin en önemlilerinden biri olan Yeşilkent Kavşağı'nın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Yeşilkent Kavşağı'nın önemine dikkat çeken Uraloğlu, "Orta ve Doğu Karadeniz'in Ankara-İstanbul bağlantısında stratejik bir konumda bulunan ve Atakum ile İlkadım ilçeleri arasında önemli bir geçiş noktası olan Yeşilkent Kavşağı, günlük ortalama 50 bine yakın araç trafiğiyle en yoğun noktalardan biri haline gelmişti. Bu nedenle kavşağımızı, kollarıyla birlikte toplam 9 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak modern standartlarda yeniden düzenledik" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında 172 metre uzunluğunda 2 altgeçit köprüsü, 318 metre uzunluğunda 2 ilave köprü ve 29 metre uzunluğunda 1 üstgeçit köprüsü inşa ettik. Böylece bu güzergahta kesintisiz, hızlı ve konforlu bir trafik akışı sağladık. Atakum ve İlkadım arasındaki ulaşımı rahatlattık, Doğu Karadeniz'den Ankara ve İstanbul'a giden transit trafiğin standardını yükselttik. Trafik güvenliğini artırdık, kazaları minimize ettik. Yeşilkent Kavşağı sayesinde zamandan 600 milyon lira, akaryakıttan 45 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 645 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca yıllık 2 bin 700 ton karbon salınımını azaltarak Samsun'umuzun doğasını korumaya katkıda bulunacağız."

Samsun'da demiryolu yatırımlarının da sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Samsun'da sadece karayolu yatırımlarıyla sınırlı kalmıyoruz. İlimizden geçen demiryolu hattının tamamını yeniledik. Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon projelerinden biri olan Samsun-Sivas hattını tamamen yenileyerek sinyalli hale getirdik. Gelemen'de 258 bin metrekarelik lojistik merkezi hizmete aldık ve lojistik sektörüne 1,1 milyon ton ilave kapasite kazandırdık. Gelemen Lojistik Köyü ile Tekkeköy Lojistik Köyü arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik iltisak hattını tamamlayarak iki lojistik merkezimizi entegre ettik. Havza OSB'yi demiryolu ağına bağlayacak yaklaşık 3 kilometrelik iltisak hattının yapımına da başladık" ifadelerini kullandı.

Ankara-Samsun hızlı tren projesi

Hızlı tren projelerine de değinen Uraloğlu, "293 kilometre uzunluğundaki Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabı olan 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum kesiminde yapım çalışmalarına başladık. Bu proje, Ankara merkezli olarak Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçmiştir. Proje tamamlandığında Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek, yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacaktır" şeklinde konuştu.

Bu demiryolu hattının Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştireceğini belirten Uraloğlu, "Bu koridor İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette lojistik bir süper güç haline getirecektir. Ayrıca 509 kilometrelik Samsun-Sarp Demiryolu Projesi de gündemimizde. Bu projeyi de hayata geçirdiğimizde Karadeniz ile Akdeniz arasında hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı kuracağız" açıklamasında bulundu.

Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı

Konuşmasında yeni bir müjde paylaşan Bakan Uraloğlu, "Samsun şehir içi trafiğine yeni bir soluk getirecek Kılıçdede-Şehir Hastanesi/Kamu Kampüsü Raylı Sistem Hattı'nın yapım ihalesini bu ay içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 13,3 kilometre uzunluğundaki hattımız 16 istasyondan oluşacak ve İlkadım ile Canik ilçeleriyle birlikte Kamu Kampüsü'ne hizmet verecek. Mevcut tramvay hattında kullanılmak üzere 10 yeni tramvay aracının teslimatına da başlayacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasını "Yeşilkent Kavşağı Samsun'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Samsun'umuzun her köşesini eserlerle donatmaya devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza, yüklenici firmamıza ve Samsunlu hemşerilerimize teşekkür ediyorum" sözleriyle tamamladı.

Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN