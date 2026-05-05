Bakan Uraloğlu: "Hızlı trenle Karaman'dan sadece Konya'ya, İstanbul'a, Ankara'ya değil Akdeniz'e de ulaşmış olacağız"
Bakan Uraloğlu: "Hızlı trenle Karaman'dan sadece Konya'ya, İstanbul'a, Ankara'ya değil Akdeniz'e de ulaşmış olacağız"

05.05.2026 22:41
Çeşitli ziyaretler ve Karaman Çevre Yolu 1. kısım açılışı için kente gelen Uraloğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Uraloğlu, bugüne kadar Karaman'a 68 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 19 kilometre olan bölünmüş yolu 175 kilometreye çıkardıklarını kaydetti. Bölünmüş yollar, otoyollar ve hızlı tren altyapısıyla birçok çalışma yaptıklarını belirten Uraloğlu, "6 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlıydı. Bugün 77 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlı. Bölünmüş yollar ve otoyollarla beraber birçok işi hayata geçirdik. Karaman'ı, hava yoluyla rekabet eden hızlı trenle tanıştırdık. Bu da gerçekten çok kıymetli. Tabii demiryolu hattını Karaman'da bırakmadık, bırakmayacağız. Öncelikle Ulukışla'da mevcut olan demir yolu hattına bağlayacağız. İnşallah önümüzdeki sene hızlı tren hattı olarak bağlamış olacağız. Aynı zamanda Aksaray'dan, Ulukışla'dan Mersin'e inen demir yolu ihalesini de yapmış durumdayız. Yani sadece Konya'ya, İstanbul'a, Ankara'ya değil, Akdeniz'e de ulaşmış olacağız. Bir taraftan aynı hızlı tren hattıyla, şimdilik Gaziantep'e kadar giden bölümle oralara kadar gitmiş olacağız. Yani ilerleyen zamanda bu tren hattıyla Irak'ın Basra Limanı'na kadar gitmiş olacağız. Sultan Abdülhamid Han Hicaz Demiryolu'nu yapmıştı. Biz bu hattı oraya da bağlayarak esasında Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'a kadar gideceğiz" diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'de 90'lı yıllarda ertesi gün bankadan maaşımı çekebilecek miyim tereddütünün yaşandığı günler olduğunu, artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 50 yıllık planların yapıldığı Türkiye'ye ulaşıldığını söyledi. Türkiye'nin tüm İslam coğrafyasında ve mazlumların olduğu her yere yardım eli uzattığını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin kendi milli gelirine göre en fazla yardım yapan ülke olduğunu kaydetti.

Bugün Karaman Çevre Yolu'nun 1. etabını hizmete açacaklarını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Vekillerimizle ve il başkanımızla 2. etap çalışmalarını gözden geçirecek, onun da ne zaman açılabileceğine bugün karar vermiş olacağız. Orada da çok işimiz kalmadı. Çok uzamadan onu da hayata geçireceğiz. Hizmet yapmak bizim görevimiz. Siz bize o görevi hem Cumhurbaşkanımızı hem AK Parti'yi seçerek hem de vergilerinizi ödeyerek veriyorsunuz. Biz görevimizi yapıyoruz. Köprüleri, yolları, tünelleri nasıl yapıyorsak aynı şekilde vatandaşımızın gönlüne de yollar, tüneller, köprüler yaparak girmeye devam edeceğiz. Bunu yapan, 11,5 milyon üyesiyle beraber AK Parti'dir. Önümüzde bir seçim var. Biz, Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi inşallah tekrar seçerek yolumuza devam edeceğiz."

"Cumhur İttifakı olarak çok güçlüyüz"

Uraloğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinerek, Suriye'de yaşananların bu sürecin kıymetini bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Cumhur İttifakı'yla çok güçlü bir birlikteliklerinin olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Terörsüz Türkiye sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu Suriye'de yaşanan olaylarda gördük. Orada süreç suhuletle yoluna girdi. Eğer biz Terörsüz Türkiye sürecini başlatmamış olsaydık, bu şekilde ilerlemek mümkün olmayabilirdi. Bugün Orta Doğu'da ciddi sıkıntılar var. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı var ama Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adeta bir güven adasıdır. Biz bu şekilde yolumuza devam edeceğiz, hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Teşkilatlarımız olarak da vatandaşımızın gönlüne girmeye, oradaki yerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun partisinin il başkanlığını ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam ile partililer hazır bulundu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

