Bakan Uraloğlu Karaman- Ulukışla hızlı tren hattı, uluslararası taşımacılığın kapısını aralayacak (2)

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Karaman-Ulukışla hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra Karaman AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Burada partililere seslenen Bakan Uraloğlu, Seçim 2027'de mi, 2028'de mi olur Onu şu an için bilemiyoruz ama her an seçim olacak düşüncesiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz, gayret edeceğiz. Bizim görevimiz sefere çıkmaktır. Allahutaala da zaferi şimdiye kadar bize nasip etti. Bundan sonra da etsin. Bakın İstanbul'da olaylar var. Şunlar mı bu ülkeyi yönetecekler Allah rızası için. Şunlar mı bu ülkenin yönetimine gelecek Bir büyükşehri yönetemeyen insanlar, bu ülkeyi nasıl yöneteceklerdi. Allahutaala bizleri korudu. Bizim görevimiz belli. Aşkla, samimiyetle, tevazuyla memleketimize, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Allahutaala bizim birlikteliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bakın bugün Rusya, Ukrayna savaşı var. Eğer bizim başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmamış olsaydı; çok daha kötü bir durumda olabilirdik dedi.

Haber-Kamera;Salih BÜYÜKSAMANCIKARAMAN,