Bakan Uraloğlu: (Depremle ilgili) "İlk aldığımız bilgilere göre önemli bir problem olmadığını söyleyebilirim"

20.05.2026 11:24  Güncelleme: 11:25
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya merkezli 5.6 şiddetindeki depremle ilgili ilk bilgilere göre önemli bir sorun olmadığını açıkladı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu sabah Malatya merkezli yaşanan 5.6 şiddetindeki depremle ilgili olarak "İlk aldığımız ilgilere göre önemli bir problem olmadığın söyleyebilirim" dedi.

Trabzon programı kapsamında Akçaabat ilçesinde Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde düzenlenen kitap fuarının açılışına katılan ve fuarı gezen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarının bu sabah Malatya merkezli 5.6 şiddetindeki depremle ilgili sorularını cevapladı. Elazığ, Adıyaman ve Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremle ilgili konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Malatya merkezli 5.6 şiddetindeki deprem oldu. Yakından takip ediyoruz. Öncelikle ulaştırma alalında başta olmak üzere bir problem olmadığını arkadaşlarımızı bize iletti; AFAD'ın koordinasyonunda. Biraz önce da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami beyle görüştük. Çok şükür bir sıkıntıları yok. 5.6 şiddetindeki bir deprem yapının cinsine göre yıkıcı olabilecek bir deprem. Kısa süreli olmuş ama ciddi hissetmişler onu. Çok şükür hiçbir yerde bir problem yok. İlk aldığımız ilgilere göre belki köylerde tespitler yapıyorlar ama önemli bir problem olmadığın söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Politika, Trabzon, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
