Tarihi Gediz Köprüsü Restore Edilerek Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 532'ye ulaştı. 48 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız tarihi Gediz Köprüsü'nü de bu kararlı yürüyüşe ekleyerek, hem teknik hem de manevi bakımdan anlamlı duraklarından birini daha milletimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İzmir programı kapsamında Menemen'de Tarihi Gediz (Buruncuk) Köprüsü açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, "Geçtiğimiz haftalarda Sakarya'da, bin beş yüz yıllık Tarihi Sangaryos Köprüsü'nü yeniden ayağa kaldırarak hizmete açmıştık. O gün Roma döneminin anıtsal mirasını taşıyoruz. Bugün ise zamanı biraz daha yakına, Erken Cumhuriyet dönemine geliyoruz. Tarihi Gediz (Buruncuk) Köprüsü'nün yeniden açılışında bulunmak, bu bakımdan ayrı bir anlam taşıyor. Erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan Tarihi Gediz Köprüsü de yaklaşık bir asırdır bu bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel tarihine tanıklık ediyor. Burada, 1933-1935 yılları arasında İzmir-Bergama eski devlet yolu üzerinde inşa edilen Tarihi Gediz (Buruncuk) Köprüsü'nü aslına uygun biçimde restore ederek yeniden sizlerin hizmetine sunmanın onurunu yaşıyoruz. Kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan bir toplumun geleceğini sağlıklı inşa etmesi mümkün değildir. Bu topraklarda iz bırakan her dönem; ister antik çağ, ister Roma, ister Selçuklu, ister Osmanlı, ister Cumhuriyet dönemi olsun. Hepsi Anadolu'nun ortak mirasıdır ve Anadolu, bir mirasın sahibi olmak değil; o mirası taşımayı bilmektir. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz; sadece yollar, köprüler, limanlar, demiryolu hatları inşa etmiyor; aynı zamanda bu toprakların hafızasını da koruyoruz" diye konuştu.

"Tarihi yapılarımızı aslına uygun biçimde ihya etmek ve onları gelecek nesillere dimdik ayakta teslim etmek için gece gündüz gayretle çalışıyoruz" diyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Böylece bu eserler yalnızca birer yapı olarak kalmıyor; turizme ve ticarete can katıyor, kültürel kimliğimizi de güçlendiriyor. Bugüne kadar en son Tarihi Sangarios Köprsüyle birlikte, Tarihi Hıdırlık Köprüsü, Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba Köprüsü, Diyarbakır Ongözlü Köprü gibi ülkemizin birçok noktasındaki tarihi köprülerimizi restore ettik ve kültür mirasımıza kazandırdık. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 532'ye ulaştı. 48 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız tarihi Gediz Köprüsü'nü de bu kararlı yürüyüşe ekleyerek, hem teknik hem de manevi bakımdan anlamlı duraklarından birini daha milletimizin hizmetine sunuyoruz."

"Köprümüzü yeniden ayağa kaldırdık"

Gediz Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Tarihi Gediz (Buruncuk) Köprüsü'nün, bölgedeki en önemli ulaşım yapılarından birisi olduğuna değinen Bakan Uraloğlu, "165 buçuk metre uzunluğu, 6,7 metre genişliği ve 5 açıklığıyla üstten betonarme kemer sistemiyle, yani Bowstring sistemiyle inşa edilmiş bu köprü, 1933-1935 yılları arasında İzmir-Bergama eski devlet yolu üzerinde, bölgenin ulaşımını güçlendirmek amacıyla yapılmıştı. Tek yönlü taşıt trafiğine uygun biçimde inşa edilen bu yapı, ana yol güzergahının değişmesinin ardından Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmete devam ediyordu. Köprümüz yıllar boyunca doğal etkenlerin, yoğun kullanımın ve zamanın aşındırıcı etkilerine maruz kalarak yıpranmıştı. Biz de zamanla yorulup yıpranan ve donatılardaki korozyonla hasar gören köprümüzü, Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle kapsamlı bir restorasyon ve güçlendirme çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırdık. Menemen'in ve İzmir'in tarihi dokusuna katkı sağlayan bu yapıyı yeniden canlandırdık, bölgenin ulaşımına, turistik ve kültürel değerine yeni bir soluk kazandırdık. Bu mirası muhafaza etmek ve geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur; biz de bu bilinci taşıyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 349 milyar lira yatırım gerçekleştirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, İzmir'e hayata geçirdikleri yatırımlarla değer katmaya devam edeceklerinin altını çizen Uraloğlu, "Son 24 yılda İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 349 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 431 kilometreden bin kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 366 kilometreden bin 17 kilometreye çıkardık. 55,5 km olan İzmir Çevre Yolu'nu etaplar halinde tamamlayarak ve Konak Tüneli'ni açarak İzmirlilere şehir içi trafiğinde rahat bir nefes aldırdık. İzmir-İstanbul Otoyolu'nu tamamlayarak yaklaşık 8.5 saat süren yolculuk süresini 3,5 saate indirdik. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu açtık" cümlelerine yer verdi.

"Beşli köprümüz yeniden ayağa kaldırıldı"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da "Gediz Köprümüz bizim için çok anlamlı, özel ve kıymetli bir eserdir. Bu köprünün her karışında Menemen'imizin geçmişi var. Her kemerinde o günlerin emeği, fedakarlığı var. Üzerinden geçen sayısız insanımızın hatırası, çiftçimizin alın teri, üreticimizin bereketi var. Hepsinden de daha önemlisi bu köprü Cumhuriyetimizin de bize bir armağanıdır. Tam 91 yıl önce, 31 Temmuz 1935 tarihinde Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya tarafından hizmete açılan Gediz Köprümüz, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Menemen'imize kazandırılan çok önemli ve güzel eserlerden biridir. Dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik Paşa'nın büyük gayretleriyle Gediz Nehri üzerine inşa edilen; beş kemeri ve 162 metrelik uzunluğuyla halkımızın dilinde "Beşli Köprü" adını alan bu güzel eser, 91 yıldır Menemen'in güzel hikayesine tanıklık etmektedir. Çiftçimiz tarlasına bu köprüden geçti. Üreticimiz mahsulünü bu köprüden taşıdı. Esnafımız işine, gücüne bu köprüden gitti. Çocuklarımız okullarına, ailelerine bu köprüden ulaştı. Köylülerimiz, muhtarlarımız ve mahallelerimiz Menemen'imize bu köprüyle bağlandı. Bugün, 91 yıl sonra yine burada devletimizin güçlü iradesiyle emanete sahip çıkmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla beşli köprümüz yeniden ayağa kaldırıldı" diye vurguladı.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de köprünün hayırlı olmasını diledi.

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı ile AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Gediz'in kenarında tarihi bir emanetin ihyasını hep birlikte kutluyor, anlamlı bir açılışı gerçekleştiriyoruz. İki tarafı birbirine bağlayan, uzun yıllar hizmet etmiş ancak zamanla yeniden ihyası gerekmiş tarihi bir köprü. Hizmet etmek bir nasip meselesidir. Makamlarınız olur, sorumluluklarınız olur, yetki sahibi olursunuz ama yapmanız gereken hizmeti yapamazsınız. ya beceriksizsinizdir, yeteneğiniz yoktur, çalışmaya niyetiniz yoktur, bahane bulur, mazeret üretirsiniz ya da gecenizi gündüzünüze katarsınız, el ele verirsiniz. Vizyonunuz, ufkunuz vardır, derdiniz vardır; çalışır ve üretirsiniz. 25 yıllık AK Parti iktidarlarında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; köprüleriyle, otoyollarıyla, altyapısıyla, sağlığıyla, ticaretiyle, gençliğiyle ve sporuyla her alanda kendini hizmete adamış, millete adamış bir liderliğin arkasında koşan, takım ruhuyla hareket eden dev bir ekip, bir hizmet ordusu var. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tarihi eser de o hizmet anlayışının eserlerinden bir tanesidir" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle ülkemizde son 24 yılda olağanüstü, baş döndürücü yatırımlar, gelişmeler ve değişimler yaşandı" diyen İzmir Valisi Süleyman Elban, şunları söyledi:

"Bunlardan en önemlilerinden biri de kara yolu ulaşımında gerçekleşti. Özellikle 30 bin kilometreyi aşan bölünmüş yollar, otoyollar ve diğer kara yolları altyapısında inanılmaz bir dönüşüm sağlandı; yeni ve dev yatırımlar bir bir hayata geçirildi. Bu projeler vatandaşımızın hizmetine ve yararına sunulurken, diğer tarafta tarihi özelliği olan, yaşanmışlık barındıran, milletimizin duygu dünyasında derin hatıraları bulunan eserlerimiz de asla unutulmadı. Üzerinde bulunduğumuz tarihi Beşli Köprü de bu hassasiyetle ihya edilen kıymetli eserlerimizden bir tanesidir."

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde köprünün açılışı gerçekleştirildi. Törende Bakan Uraloğlu'na İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan eşlik etti.