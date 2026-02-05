Başkan Er'den Bakan Uraloğlu'na "Fahri Hemşehrilik Beratı" - Son Dakika
05.02.2026 19:47  Güncelleme: 19:57
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na deprem sonrası Malatya'ya yaptığı katkılardan ötürü 'Hemşehrilik Beratı' takdim etti. Bakan Uraloğlu, destekleri için teşekkür ederek kütüphane projesine de değindi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, 6 Şubat depremleri sonrası Malatya'ya yaptığı hizmet ve desteklerinden dolayı 'Hemşehrilik Beratı' takdim etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından şehre yapılan hizmetlerin açılışına katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda alınan kararla, deprem sürecinde Malatya'ya verdiği destek dolayısıyla Bakan Uraloğlu'na, Büyükşehir Belediyesi ziyareti sırasında Başkan Er tarafından Hemşehrilik Beratı takdim edildi.

"Eliniz her zaman üzerimizdeydi"

Başkan Sami Er, Bakan Uraloğlu'na Malatya'ya destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Depremin yaralarını sardınız. Daha dirençli bir şehir oluşması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve siz Bakanlarımızın büyük destekleri oldu. Çok büyük mesafe kat ettik. Ne zaman gelsek her zaman kapınız bize açıktı. Hiçbir talebimizi geri çevirmediniz. Her zaman eliniz üzerimizdeydi. Malatya'ya çok büyük katkılarınız oldu" dedi.

"İlk aldığım beraat"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu ise Başkan Er'e teşekkür ederek, "Allah razı olsun. İlk aldığım berat, o anlamda çok büyük kıymeti var. Sizin şahsınızda Malatyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu'ndan Başkan Er'e Kütüphane Projesi için teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na belediye binası içerisinde yapımı devam eden 815 kişi kapasiteli kütüphanenin inşaatını gezdirdi. Başkan Er, "Bu alanı tamamen güçlendirdik. Kütüphanemiz belediyeden bağımsız olacak. Seminer salonları var. Amfimiz bulunuyor. 815 kişi kapasiteli, ayrı bir yazılım olacak. 7/24 açık olacak kütüphanemizde öğrencilerimize ücretsiz çay, su, kahve ve çorba ikramı yapacağız. Ailelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bölgenin en büyük kütüphanesini inşa ediyoruz" dedi.

Başkan Sami Er'e Kütüphane Projesi'nden dolayı teşekkür eden Bakan Uraloğlu, kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Politika, Malatya, Sami Er, Deprem, Son Dakika

