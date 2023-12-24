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Bakan Uraloğlu'ndan DEM Partili Bakırhan'a yanıt - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu'ndan DEM Partili Bakırhan'a yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın sözlerine, "Trabzon'dan Tekirdağ'a Hakkari'den Edirne'ye hiç fark etmez, memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler, sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecek"...

Bakan Uraloğlu\'ndan DEM Partili Bakırhan\'a yanıt
24.12.2023 - 15:15,
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın sözlerine, " Trabzon'dan Tekirdağ'a Hakkari'den Edirne'ye hiç fark etmez, memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler, sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecek" diye cevap verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Ne Tunceli'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur" ifadelerine yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülke olarak kahraman şehitlerimizin acısını yaşarken, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin sözde eş genel başkanının açıklaması kabul edilebilir bir durum değildir. Trabzon'dan Tekirdağ'a Hakkari'den Edirne'ye hiç fark etmez, memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler, sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecek. Teröristlerle ve onların her ne şekilde olursa olsun uzantıları ile her alanda mücadelemiz devam edecektir. Bu bayrak için canını veren binlerce vatan evladı uğruna, terörle mücadelemiz her zaman olduğu gibi tavizsiz ve güçlü bir şekilde sürecektir. Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacak, haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Trabzon, Hakkari, Türkiye, Ulaşım, Terör, Politika, Son Dakika

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