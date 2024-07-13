Bakan Uraloğlu'ndan Erzurum'a hızlı tren müjdesi - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu'ndan Erzurum'a hızlı tren müjdesi

Bakan Uraloğlu\'ndan Erzurum\'a hızlı tren müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum'da hızlı tren çalışmalarının devam ettiğini ve kısa zamanda yapım çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

13.07.2024 18:25  Güncelleme: 18:31
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Bakan Uraloğlu'ndan Erzurum'a hızlı tren müjdesi

Uraloğlu: "Hızlı tren çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zamanda ihalesini gerçekleştirip yapım çalışmalarına başlayacağız"

"Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğünü Erzurum'da resmi olarak kurduk, fiili olarak da kısa zamanda hayata geçireceğiz"

" Sivas'tan Kars'a kadar olan mevcut demiryolu hattımızı rehabilite ediyoruz ve buradaki kapasiteyi artırıyoruz"

ERZURUM - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunarak, Erzurum'da TCDD Bölge Müdürlüğünün kurulduğunu ve fiili olarak kısa zamanda hayata geçirileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "İlk etapta biz Sivas'tan Kars'a kadar olan mevcut demiryolu hattımızı rehabilite ediyoruz ve buradaki kapasiteyi artırıyoruz. Hızlı tren ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Onu da çok uzatmadan yapım çalışmalarını ve ihalesini yapıp başlayacağız." şeklinde konuştu.

Ulaşımla ilgili Erzurum'da devam eden tünel ile standart yükseltme çalışmalarının projelerinin ve takibinin yapıldığını söyleyerek en kısa zamanda hayata geçireceklerini bildiren Uraloğlu, "Erzurum'u seviyoruz, onun için hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında açıklamalarda bulundu. Erzurumlular ile bir araya gelen Bakan Uraloğlu, "Geçen hafta içerisinde ilk yerli ve milli uydumuz TÜRKSAT 6A'yı uzaya fırlattık, onun mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Bu ülkenin bir evladı ve bir mühendis olarak bunu yapabilmenin haklı gururu sevinci ve heyecanı var. Cumhurbaşkanımız bize hedef göstererek her türlü maddi ve manevi desteği verdi." ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Erzurum'da yaklaşık 4 buçuk yıl görev yaptığını anımsatarak, "Erzurum'un ekmeğini yedik, suyunu içtik ve hizmet etmeye çalıştık. Sonrasında da Genel Müdür olarak hizmet etmeye çalıştık. Şimdi de bu görev vesilesiyle inşallah bütün Türkiye'mize olduğu gibi Erzurum'a da hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü Erzurum, duruşuyla, ülkemizin milli manevi değerlerine sahip çıkması ve destek vermesiyle beraber bize her zaman güç vermiştir, destek olmuştur." dedi.

"Erzurum'a Hızlı Tren Çalışmalarımız Devam Ediyor"

Uraloğlu, Erzurum'un ulaştırmasıyla ilgili yapılan, planlanan ve devam eden çalışmaların olduğunu vurgulayarak, "Bunları da bir program dahilinde, Bakanlarımızla, Milletvekillerimizle, Belediye Başkanlarımızla ve İl Teşkilatımızla hayata geçireceğiz." dedi. Erzurum'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğünün resmi olarak kurulduğunu bildiren Uraloğlu, fiili olarak da bütün üniteleriyle kısa zamanda hayata geçirileceğinin altını çizerek, "İlk etapta biz Sivas'tan Kars'a kadar olan mevcut demiryolu hattımızı rehabilite ediyoruz ve buradaki kapasiteyi artırıyoruz. Erzurum'a hızlı tren ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Çok uzatmadan ihalesini yapıp yapım çalışmalarına başlayacağız." şeklinde konuştu.

Ulaşımla ilgili Erzurum'da devam eden tünel ile standart yükseltme çalışmalarının projelerinin ve takibinin yapıldığını söyleyerek en kısa zamanda hayata geçireceklerini bildiren Uraloğlu, "Erzurum'u seviyoruz, onun için hizmet etmeye devam edeceğiz. İl Danışma Kurulu'nun Erzurum'a hayırlara ve daha güzel hizmetler yapmamıza vesile olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu'ndan Erzurum'a hızlı tren müjdesi - Son Dakika

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