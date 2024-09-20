Bakan Uraloğlu\'ndan İsrail Saldırısına Kınama

Politika

Alkollü kadın gazetecilere tehdit yağdırdı: "Eğer aracım herhangi bir ekranda çıkarsa..."

"Narin\'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı"

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Bakan Uraloğlu: " İsrail'in yapmış olduğu bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Muhatabının kim olduğundan bağımsız olarak çoluk çocuğa kadar etkileyen bir saldırıyı çok net bir şekilde kınıyoruz"

-"Siber güvenlik noktasında da nerelere geldiğimiz bu globalleşen dünyada neler yapılabileceğini bir anlamda da bu vesileyle görmüş oluyoruz"

-"Siber güvenlik noktasında dünyadaki en güvenli ülkelerden biriyiz"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Gazetesi İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.