Bakan Uraloğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Soykırım suçlusu Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yönelik hezeyanları, hakikati örtmeye yetmeyecektir" dedi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırım suçlusu Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hezeyanları, hakikati örtmeye yetmeyecektir. Dünyanın gözleri önünde yaşanan yıkımın hesabını veremeyenler, her zamanki gibi dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmaktadır. Bugün Netanyahu'nun hedefi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı duruştur. Çünkü gerçekler gün yüzüne çıktıkça kurduğu söylemin duvarları çatlamakta, yükselttiği her itham masumların kanıyla sulanan sicilinin gölgesinde kaybolmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dün olduğu gibi bugün de adaleti savunmaya devam etmektedir. Hakikatin en büyük gücü, onu dile getirenleri susturmaya çalışanların bile sonunda ona teslim olmak zorunda kalmasıdır. Haksızlığa karşı hakkı, zulme karşı adaleti savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA