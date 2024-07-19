Bakan Uraloğlu: Türksat 6A Türkiye'nin en değerli teknoloji projelerinden biri - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu: Türksat 6A Türkiye'nin en değerli teknoloji projelerinden biri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri olduğunu belirtti. Uraloğlu, gençlere yenilikçi fikirler ve projeler sunmak amacıyla düzenlenen bir yarışmada konuştu ve Türksat 6A'nın uzaydaki yolculuğunun sorunsuz bir şekilde devam ettiğini ve yıl sonunda hizmete başlayacağını söyledi.

19.07.2024 00:01
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Bakan Uraloğlu: " Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri Türksat 6A'dır"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzaya fırlatılan Türksat 6A uydusu için, "Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri Türksat 6A'dır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı tarafından Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Ar-Ge Proje Fikir Yarışması ödül töreni düzenlendi. Uraloğlu, gençlerin yenilikçi bakış açısı ile geleceğe ışık tutması gerektiğini dile getirerek, "Bakanlığımızın görev alanlarıyla ilgili sektörlere yönelik yenilikçi fikirler ve projeler kazandırmak için bir yarışma düzenleyerek sizler gibi genç beyinlerimizi harekete geçirmeyi hedefledik. Ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde araştırma ve geliştirme kültürünün oluşmasını ve kariyer planlamasında proje odaklı düşünebilen gençlerin bakanlığımızı tercih etmelerini istedik" diye konuştu.

"Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri Türksat 6A'dır"

Türksat 6A uydusunun 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece başarıyla uzaya fırlatıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri Türksat 6A'dır. Uydumuzdan ilk sinyali planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık. Yörüngesine varması için planlanan 5 ateşlemeden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. Son ateşlemeyi de 17 Temmuz'da gerçekleştirdik. Türksat 6A sorunsuz bir şekilde uzaydaki yolculuğuna devam ediyor ve bizler de sabırsızlıkla yıl sonuna kadar hizmete başlayacağı anı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, 2025 yılında 5G için ilk adımların atılacağını ve 2026 yılında 5G'nin hazır bir biçimde sunulacağını dile getirdi. Yarışmada 4 dalda birincilik ödülü verildi. Tören hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: Türksat 6A Türkiye'nin en değerli teknoloji projelerinden biri - Son Dakika

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