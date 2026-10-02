Bakan Uraloğlu: Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak

STK TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'ndaki programının ardından Valilik ve Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Daha sonra 'STK Temsilcileri ile Buluşma' programına katılan Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, "Nevşehir'imizde ulaştırma alanında birçok iş yaptık. İşler yapmaya da devam edeceğiz. Tabii Türkiye geneline baktığımızda biz hangi ilimize, hangi bölgemize ne lazımsa onu yapma gayreti içerisinde olduk. Şimdiye kadar da yaptık; çok şükür. Eskiden şöyle düşünüyorduk; ya devlet topladığı bu paraları, vergileri vesaire ne yapıyor? Şimdi bu kadar işi yapmak için imkanları nereden buluyor? Geçmişte maalesef kaynaklar çarçur edilmişti ama bugün baktığınız zaman siz halis niyetle yola çıktınız mı; Allah Teala da bir şekliyle bereketini veriyor. Çok iş yapıyorsunuz. Bakın 355 milyar dolarlık iş yapmışız. Allah'ın izniyle bizi yolumuzdan kimse çeviremeyecek. Nevşehir'imize baktığımızda 20 milyar liranın üzerinde halihazırda yaptığımız yatırım var. Devam eden projelerimizin tutarı da 12 milyar lira" dedi.

'BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE OLACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, "Dünya konjonktüründe gerçekten bakın kuzeyimizde, 'Bir hafta 10 günde biter mi' dediğimiz savaş 5 yılı geçti. Güneyimizde Orta Doğu'ya baktığınız zaman hem sıcak çatışmalar var hem de çok ciddi riskler var. Bütün bunların ortasında gerçekten güven adası olan bir Türkiye var. Elbette bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde olmuştur. Sadece bölgedeki insanlar değil, dünyadaki insanlar onun ne diyeceğine bakıyor. Ona göre herkes kendini konumlandırmaya çalışıyor. Bu da bizim için kıymetlidir. Allah'ın izniyle biz bütün kötü niyetlere rağmen yolumuza devam edeceğiz. Allah Teala yolumuzu, bahtımızı açık etsin inşallah. Bunun için de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi safları, iç safları birleştireceğiz. Birlik beraberlik içinde olacağız. Elbette farklı düşüncelerimiz olacaktır. Hepimizin ismi ayrı ayrı. Ama milli manevi konularda hepimiz tek vücut olmalıyız" diye konuştu.