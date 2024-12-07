Bakan Uraloğlu Yeniköprü Tüneli'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Uraloğlu Yeniköprü Tüneli'ni Ziyaret Etti

Bakan Uraloğlu Yeniköprü Tüneli\'ni Ziyaret Etti

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Hakkari-Yüksekova'daki Yeniköprü Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

07.12.2024 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu Yeniköprü Tünelinde incelemelerde bulundu

HAKKARİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksekova- Van arasında bulunan Yeniköprü Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde heyelan ve çığ tehlikesi nedeniyle Hakkari- Yüksekova karayolunda yapımı devam eden Yeniköprü T-1 veT-2 tünelinin açılışına sayılı günler kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl sonunda ulaşıma açılması beklenen YeniköprüT1 ve T2 tünelinde incelemelerde bulunmak üzere Yüksekova'ya geldi. Selahattin Eyyubi Havaalanı'nda protokol tarafından karşılanan Uraloğlu, daha sonra Yeniköprü Tünelini gezdi. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Uraloğlu, Hakkari'nin yeralıt zenginlikleri, binlerce yıllık tarihi, kültür varlıkları ve sınır kapılarıyla bölgenin yıldızı haline geldiğini belirtti. Bölgenin ulaşım ağının geliştirilmesi için çalışmaları yürüttüklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Hakkari'nin sahip olduğu bu potansiyelin gelişiminin sistemli ve sürdürülebilir olması için, biz de ulaşım ağının geliştirmesine gayret ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 22 yılda Hakkari'nin ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için tam olarak 46 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bölgede daha önce sadece 1 kilometre bölünmüş yol varken, bu sayıyı 102 kilometreye yükselttik. Yine yapım çalışmalarına 2017 yılında başlanan Yeniköprü-Yüksekova yolunu 16,2 kilometre, Yüksekova çevre yolunu ise 7,3 kilometre uzunluğunda bütünlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Toplam uzunluğu 23 kilometre olan proje ile 12 kilometre olan devlet yolumuzu bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı bir şekilde geçirilmesini sağlamış olacağız" dedi.

Hakkari- Yüksekova yolunda yapılan tünelin, sel ve tahribat riski yüksek heyelanların önüne geçeceğini vurgulayan Uraloğlu, "Güzergahta can ve mal güvenliği tesis edeceğiz. Mevcut güzergahın geometrisini iyileştirerek 33 kilometrelik güzergahı 7 kilometreye getirip 40 dakika olan yolu 15 dakikaya indireceğiz" ifadelerini kullandı.

T1 tünelinde kazı çalışmalarının geçen sene bitirildiğini ve açılışının yakın zamanda gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, " Işık gördü merasimini burada yapmıştık. O günden bu yana 3 bin 965 metrelik tünelimizi çift tüplü aşınma seviyesinde tamamlanmış bulunuyoruz. Yani T-1 tünelinde işin büyük kısmını bitirdik. Yakında resmi açılışını da hep beraber gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. T-2 tünelinde ise kazı destekleme çalışmalarına 9 Aralık 2023 tarihinde başladık ve her iki tüpte yaklaşık 216 metrelik ilerleme kaydettik. Bu tüneldeki çalışmaları da 2027 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu açıklama sonrası Hakkari'de düzenlenecek olan AK Parti Hakkari 8.olağan İl Kongresine katılmak üzere Yüksekova'dan ayrıldı.

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yüksekova, Hakkari, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu Yeniköprü Tüneli'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Şam’daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
18:22 Şam’da Hafız Esad’ın heykellerini devirmeye başladılar Şam'da Hafız Esad'ın heykellerini devirmeye başladılar
17:54 Muhalifler Şam’a ilerlerken Erdoğan’dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok
16:47 Muhalifler Şam’da Başkentin güneyine ilk adım atıldı Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
16:14 Esad’ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam’da operasyonları yönetiyor Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
00:08 Arap aşiretleri harekete geçti PKKYPG’nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar
00:04 Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat
23:58 ABD’den Suriye açıklaması: Siyasi süreç çağrısı yaptılar ABD'den Suriye açıklaması: Siyasi süreç çağrısı yaptılar
23:36 1 Ocak’tan itibaren başlıyor: Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Elektrik faturalarında yeni dönem!
23:16 Muharrem İnce eski defterleri açtı: Türkiye’nin başına ne çorap örecekler hep birlikte göreceğiz Muharrem İnce eski defterleri açtı: Türkiye'nin başına ne çorap örecekler hep birlikte göreceğiz
22:30 ’Yenidoğan Çetesi’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı
22:21 Başkent Şam’a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı
21:58 ABD kararını verdi: Tiktok’un yasaklanması artık an meselesi ABD kararını verdi: Tiktok'un yasaklanması artık an meselesi
21:48 Bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi Bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 19:31:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu Yeniköprü Tüneli'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.