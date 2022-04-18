Bakan Varank, "Böyle hayırsız bir masadan Türkiye için elbette hayır çıkmaz" - Son Dakika
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Bakan Varank, "Böyle hayırsız bir masadan Türkiye için elbette hayır çıkmaz"

18.04.2022 21:49

- Bakan Varank, "Böyle hayırsız bir masadan Türkiye için elbette hayır çıkmaz" Parlamenter sistem çalışması için bir araya gelen 6 muhalefet partisini eleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kaç kişilik belli olmayan masalarda Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun...

- Bakan Varank, "Böyle hayırsız bir masadan Türkiye için elbette hayır çıkmaz"

YOZGAT - Parlamenter sistem çalışması için bir araya gelen 6 muhalefet partisini eleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kaç kişilik belli olmayan masalarda Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun ittifakını kurmaya çalışıyorlar. Böyle hayırsız bir masadan Türkiye için elbette hayır çıkmaz. Biz birileri gibi ne olduğu belirsiz masalar kurmuyoruz. Milletimizle beraber gönül masaları kuruyoruz." dedi.

Yozgat'ta Celal Atik Spor Salonu'nda iftar programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sanayiden enerjiye, savunmadan dış politikaya kadar birçok alanda milli politikalar geliştirerek yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Bakan Varank, " Tam bağımsız Türkiye yolunda verdiğimiz bu mücadelenin en yakın şahidi yine Yozgatlı kardeşlerimizdir. Doğu Akdeniz'den Irak'a Suriye'den Karabağ'a kadar elde ettiğimiz başarıların ne anlama geldiğini bu ülke için neler ifade ettiğini en iyi Yozgatlı kardeşlerimiz bilir. Türkiye'nin bölgesinde yürüttüğü bağımsız politikalara karşı adımını atarken artık herkes iki kere düşünüyor. Yetmiyor, Türkiye'yi küresel krizlerde kilit ülke olarak görüyorlar. Türkiye- Ukrayna savaşında nasıl kilit yol oynadığını tüm dünya gördü ve takdir etti. Artık eskisi gibi talimat alan Türkiye yok. Oyun kuran ve gerektiğinde kendi göbeğini kendi kesen bir Türkiye var. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir Türkiye var. Artık başka ülkelerden savunma sanayi ürünleri bekleyen Türkiye yok. Ürettiği insansız hava araçlarıyla tüm dünyaya nam salan bir Türkiye var. TOGG'u, milli muhalif uçağı, atak helikopterini ve adını sayamadığım nice atılımları hayata geçiren güçlü bir Türkiye var" dedi.

Bakan Varank sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Biz bunlarla uğraşırken bu ülkede diğerleri ne yapıyor, bazıları neleri hayata geçirmeye çalışıyor. Kaç kişilik belli olmayan masalarda Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun ittifakını kurmaya çalışıyorlar. Ülkenin geleceğine Yozgat'ın yarınlarına yönelik söyledikleri teklif ettikleri tek bir söz yok. Önce masanın şeklini tartıştılar. Sonra oturma düzenini tartıştılar sonra da nasıl oturacaklarını, isim sırasına göre mi yaş sırasına göre mi onu tartıştılar. Peki bu sistemle cumhurbaşkanını kim seçecek, halk mı seçecek meclis mi seçecek dediğimizde aday kim olacak dediğimizde biz daha onu tartışmadık diyorlar. Böyle hayırsız bir masadan Türkiye için elbette hayır çıkmaz. İşte biz birileri gibi ne olduğu belirsiz masalar kurmuyoruz. Bugün burada olduğu gibi milletimizle beraber gönül masaları kuruyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizle beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin takdiriyle ülkemizi üretim ve yatırımda çok daha ilerilere taşıyacak ve yeni atılımları bu ülkeye hep birlikte kazandıracağız.

Bakan Varank, Böyle hayırsız bir masadan Türkiye için elbette hayır çıkmaz
Bakan Varank, Böyle hayırsız bir masadan Türkiye için elbette hayır çıkmaz
Bakan Varank, Böyle hayırsız bir masadan Türkiye için elbette hayır çıkmaz
Bakan Varank, Böyle hayırsız bir masadan Türkiye için elbette hayır çıkmaz

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Varank, 'Böyle hayırsız bir masadan Türkiye için elbette hayır çıkmaz' - Son Dakika


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