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Bakan Yanık: AK Parti'nin sessiz devrimlerinin en önemlilerinden biri kadın hakları üzerinedir - Son Dakika

Bakan Yanık: AK Parti'nin sessiz devrimlerinin en önemlilerinden biri kadın hakları üzerinedir

09.11.2021 13:02
Bakan Yanık: AK Parti'nin sessiz devrimlerinin en önemlilerinden biri kadın hakları üzerinedir

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "AK Parti'nin gerçekleştirdiği sessiz devrimlerin en önemli alanlarından biri şüphesiz kadın hakları üzerinedir" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, " AK Parti'nin gerçekleştirdiği sessiz devrimlerin en önemli alanlarından biri şüphesiz kadın hakları üzerinedir" dedi.

Bakan Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadınlara yönelik açıkladığı vaatlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yanık, "Muhalefet sağ olsun her zamanki gibi hayata geçirdiğimiz hizmetleri yeni bir proje gibi anlatmaya devam ediyor. AK Parti'nin gerçekleştirdiği sessiz devrimlerin en önemli alanlarından biri şüphesiz kadın hakları üzerinedir. Kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadeleyi amaçlayan 6284 sayılı kanun, 2012 yılından bu yana yürürlüktedir. 6284 ve Türk Ceza Kanunu fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti suç saymış ve ortaya çeşitli yaptırımlar koymuştur. 2019 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararı ile aile mahkemeleri içerisinden 6284 sayılı kanun kapsamında görevli uzmanlaşmış mahkemeler belirlenmiş ve kadına yönelik şiddet davaları bu mahkemeler tarafından görülmeye başlanmıştır. 2015 yılında Emniyet, 2017 yılında ise Jandarma bünyesinde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele için özel bürolar kurulmuş ve bugün 1000'in üzerinde büro, kolluk düzeyinde bu suçlarla mücadeleyle görevlidir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN, MİLLETİN YARARINA PROJELERE İHTİYACI VAR'Bakan Yanık, 2007 yılında başlattıkları kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri kapsamında 340 bini kolluk kuvveti olmak üzere toplam 2 milyonu aşkın kişiye eğitim ve seminerler verildiğini belirterek, "4857 sayılı İş Kanunu 'İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz' diyerek 'eşit davranma' ilkesini hükme bağlamıştır. Kadınlara ve onların inancına yönelik ayrımcılık hukuka aykırıdır. 81 ilde kurduğumuz Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ve ayrıca ilçelerde 376 Sosyal Hizmet Merkezimiz bünyesindeki şiddetle mücadele noktalarımız, şiddet mağdurları için rehberlik, danışmanlık ve sosyal hizmetleri içerecek şekilde bütüncül hizmet vermektedir. Geçtiğimiz temmuz ayında kamuoyu ile paylaştığımız Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planımız ile yargılama sürecindeki ceza indirimi uygulamaları konusunda mağdur lehine adım atmak üzere bir çalışmayı da sürdürüyoruz. Burada çalışmalarımızın hepsini değil, Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiği; ama zaten var olan bazılarını anlattık. Türkiye'nin yapılan hizmetlere yeni ambalajlar üretmeye değil, milletin yararına projelere ihtiyacı vardır. Dün olduğu gibi bugün de bu projelerin adresi AK Parti'dir" ifadesini kullandı.

Bakan Yanık: AK Parti'nin sessiz devrimlerinin en önemlilerinden biri kadın hakları üzerinedir
Bakan Yanık: AK Parti'nin sessiz devrimlerinin en önemlilerinden biri kadın hakları üzerinedir

Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Hakları, Derya Yanık, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Yanık: AK Parti'nin sessiz devrimlerinin en önemlilerinden biri kadın hakları üzerinedir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yanık: AK Parti'nin sessiz devrimlerinin en önemlilerinden biri kadın hakları üzerinedir - Son Dakika
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