Bakan Yanık: AK Parti'nin sessiz devrimlerinin en önemlilerinden biri kadın hakları üzerinedir - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, " AK Parti'nin gerçekleştirdiği sessiz devrimlerin en önemli alanlarından biri şüphesiz kadın hakları üzerinedir" dedi.

Bakan Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadınlara yönelik açıkladığı vaatlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yanık, "Muhalefet sağ olsun her zamanki gibi hayata geçirdiğimiz hizmetleri yeni bir proje gibi anlatmaya devam ediyor. AK Parti'nin gerçekleştirdiği sessiz devrimlerin en önemli alanlarından biri şüphesiz kadın hakları üzerinedir. Kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadeleyi amaçlayan 6284 sayılı kanun, 2012 yılından bu yana yürürlüktedir. 6284 ve Türk Ceza Kanunu fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti suç saymış ve ortaya çeşitli yaptırımlar koymuştur. 2019 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararı ile aile mahkemeleri içerisinden 6284 sayılı kanun kapsamında görevli uzmanlaşmış mahkemeler belirlenmiş ve kadına yönelik şiddet davaları bu mahkemeler tarafından görülmeye başlanmıştır. 2015 yılında Emniyet, 2017 yılında ise Jandarma bünyesinde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele için özel bürolar kurulmuş ve bugün 1000'in üzerinde büro, kolluk düzeyinde bu suçlarla mücadeleyle görevlidir" dedi.