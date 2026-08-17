Bakan Yardımcısı Çalışkan: "Kamudaki engelli memur sayısı 83 bini aştı" - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Çalışkan: "Kamudaki engelli memur sayısı 83 bini aştı"

Bakan Yardımcısı Çalışkan: "Kamudaki engelli memur sayısı 83 bini aştı"
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Tokat'ta engellilik farkındalık seminerinde konuşan Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, engelli memur sayısının 2002'de 5 bin 777 iken Haziran 2026 itibarıyla 83 bin 104'e ulaştığını, evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetleriyle engelli bireylere destek verildiğini söyledi.

Engellilik alanında farkındalık seminerine katılmak üzere Tokat'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan; "2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısı Haziran 2026 itibariyle yaklaşık 15 kat artarak 83 bin 104 sayısına ulaşmıştır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Yağıbasan Medresesinde Engellilik alanında farkındalık semineri düzenlendi. Seminere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkan Vekili Fuat İşeri, il protokolü, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Seminerde konuşma yapan Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva; "Bu muhteşem bir manzara. Türkiye'nin tam da olması gereken manzara budur. Hep beraber bir aradayız. Ayrımız gayrımız yok. Omuz omuza vereceğiz birbirimizi tamamlayacağız ve böylelikle yarının dünyanın en iyi ülkesi, en iyi hizmet verilen ülkesi, en mutlu insanların yaşadığı ülkesi haline geleceğiz. Şu dünyaya bakın. İran'da tuhaf tuhaf savaş var. Bir bakıyorsunuz Ortadoğu'da birileri kendi hırsızlıklarını, aydınsızlıklarını kapatmak için çocuklardan çocuklara zulmediyor. Bir bakıyorsunuz başka bir şey. Fakat öbür tarafta çiçekler açıyor. Mekke farkı parlıyor dünyada" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan ise "Engelli bireylere sunduğumuz bakım hizmetlerini çeşitlendirerek bireylerin ihtiyaçlarına göre evde bakım, gündüzlü bakım ve kurum bakımı hizmetlerini hayata geçirdik. Engelli bireylerin kendi evlerinde ve sosyal çevrelerinde yaşamlarına devam edebilmelerine imkan tanıyarak hayat kalitelerini arttırmayı amaçlayan Evde Bakım Hizmetleri kapsamında Haziran ayı itibariyle 516 bin engelli bireye evde bakım desteği sağlanmaktadır. Evde bakımı sağlanan engellilerin ve yakınlarının sosyalleşebilmesi, engellerinin yeteneklerinin keşfedilebilmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz gündüzlü bakım hizmetleriyle engelli ve ailelerini desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda haziran ayı itibariyle 148 gündüzlü bakım ve Aile Danışma Merkezi'nde binlerce vatandaşımıza destek veriyoruz. Ayrıca bakanlığımıza bağlı 108 engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde 6 bin 705 engelli bireye 345 özel bakım merkezinde ise 36 bin 315 engelli bireye yatılı bakım hizmeti sağlıyoruz. 2 yılda bir düzenlenen merkezi sınav ile kamuda memur sayısının belirgin bir şekilde artmasını sağladık. 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısı Haziran 2026 itibariyle yaklaşık 15 kat artarak 83 bin 104 sayısına ulaşmıştır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Politika, Memur, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Çalışkan: 'Kamudaki engelli memur sayısı 83 bini aştı' - Son Dakika

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