Politika

Bakan Yerlikaya: "PKK başta olmak üzere terör örgütlerinin hiç birine göz açtırmıyoruz"

KONYA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece gündüz demeden hain terör örgütü PKK başta olmak üzere terör örgütlerine göz açtırmadıklarını belirterek, "Bunların nefeslerini kesip, etkisiz hale getirmekte kararlıyız" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ilk durağı Akşehir oldu. Cumhuriyet Meydanında karşılanan Bakan Yerlikaya, Tarihi Arasta Çarşısında esnafları ziyaret etti, Cumhur İttifakı Adayı Yusuf Kahraman'a destek istedi. Nasrettin Hoca Türbesi'ni de ziyaret eden Bakan Yerlikaya, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezine giderek burada vatandaşlarla buluştu.

"Terör örgütlerine göz açtırmıyoruz"

Seçim Koordinasyon Merkezinde konuşan Bakan Yerlikaya, PKK terör örgütü başta olmak üzere organize suç örgütleri, zehir tacirleri ve düzensiz göç kaçakçılığı organizatörlerine nefes aldırmadıklarını belirtti. Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak 4 Haziran'da göreve başladık. O günden bu yana hiç durmadan, duraksamadan, ışığımız sönmeden, kara vatanda, deniz vatanda, siber vatanda Türkiye'nin huzuru diyerek yollara çıktık. Biz gece gündüz demeden hain terör örgütü PKK başta olmak üzere terör örgütlerine göz açtırmıyoruz. Bunların nefeslerini kesip, etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Başta PKK olmak üzere bunların ne hallere düştüğünü biliyorsunuz. Terörün kaynağından, sınırımızın ötesinden Savunma Bakanlığımız, içeride İçişleri Bakanlığı ama aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı ile beraber nokta atışıyla bunları tek tek etkisiz hale getiriyoruz. Yakaladığımız zaman ne yapıyoruz? Hamdolsun biz hukuk devletiyiz götürüp adalete teslim ediyoruz. Organize suç örgütleri, onların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Görüyorsunuz değil mi, Kafes ve Mahzen operasyonlarıyla bunları ne yapıyoruz? Alıyoruz götürüp adalete teslim ediyoruz. Hiç kusura bakmasınlar. Aynı şekilde gençlerimizi, vatandaşlarımızı zehirlemeye cüret eden zehir tacirlerine de göz açtırmıyoruz. Bunlarla da ilgili gece gündüz demeden en büyüğünden, en küçüğüne ayrım yapmaksızın bunların da karşılarındayız. Organize suç örgütü ve zehir tacirlerinin yanında hassas olduğumuz bir konu da düzensiz göçle mücadele ve bunlara sebep olan, sözüm ona kibirlenen düzensiz göç kaçakçılığı organizatörlerine de nefes aldırmıyoruz. Bunlarla ilgili sayılarını her gün veriyorum biliyorsunuz. 2024 yılı içerisinde göreceksiniz göçün kaynağında mücadelemiz, hudutlarımızdaki hudut kartallarımızın duruşu ve içeride bizim içişleri ailesi olarak göz açtırmadan göç araçlarımızla birlikte bunları sorunsuz sıkıntısız yakalamamız ve bunları memleketine geri göndermekle ilgili kararlılığımızı hiçbir gün ara vermeksizin Allah'ın izniyle devam ettirmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da yaptığı konuşmada Konya merkez ve tüm ilçelerde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da geçtiğimiz dönemlerde çok işler yaptıklarına değinerek, bu dönemde de Akşehir Belediye Başkanı ile birlikte şehre hizmet etmek istediklerini kaydetti.