Bakan Yumaklı'dan Biyoteknik Mücadele Desteği - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı'dan Biyoteknik Mücadele Desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat'ta yaptığı açıklamada, biyoteknik mücadele desteğinin 2025 yılı için artırıldığını belirtti. Yumaklı, serada dekara yapılan destek miktarının 2 bin 550 liradan 3 bin 825 liraya, açık alanda ise 870 liradan bin 305 liraya çıkarıldığını ifade etti.

07.09.2024 20:24
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Bakan Yumaklı: "2025 için biyoteknik mücadele desteğini artırdık"

TOKAT - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2025 yılı için serada dekara 2 bin 550 liradan, 3 bin 825 liraya çıkardığımızı açık alanda ise 870 liradan bin 305 liraya çıkardık" dedi.

Tokat temasları kapsamında son olarak Pazar ilçesini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Asma Yaprağı Kalıntısız Üzüm Projesi'nin uygulandığı Çay Köyü'nde incelemelerde bulundu.

"Aniden havaların ısınması zararlıların çıkmasına sebep oluyor"

Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Biyolojik mücadeleyle ilgili bir proje var. Bu proje bütün Tokat genelinde de yaygınlaştırmak üzere devam ediyor. Malumunuz pestisit yani zirai ilaç kullanımıyla ilgili hem hasat öncesinde hem hasat esnasında hem de hasat sonrasında estetik kalıntısı olup olmadığına dair analizlerimizi yapıyoruz. Kontrollerimizi, denetimlerimizi yapıyoruz. Eğer bunların içerisinde herhangi bir kalıntı olduğu durumda bunları imha ediyoruz. Yurt dışına ihraç edilenlerin arasında da yine herhangi bir kalıntı tespit edildiği zaman bunları da imha ediyoruz. Bu konu çok fazla da speküle edilen bir konu ama tekraren burada altını çizerek belirtmek istiyorum. Şimdi üreticimizi koruma adına elbette ki imha olmasını istemeyiz ama netice itibariyle zararlıyla mücadele konusunda bir şekilde devam etmek durumunda. Özellikle iklim değişikliğinin bir de bu yönü var. Yani zararlıyla mücadele konusunda ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü artık havaların çok ani bir şekilde ısınması, sıcaklıkların yüksek olması zararlıların da bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde çoğalmasına üremesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla burada başlatılan projeyle birlikte biyoloji mücadele uygulamasına başlandı. Ben kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için verdiğimiz biyoteknik mücadele desteğini 2025 yılı için serada dekara 2 bin 550 liradan, 3 bin 800 yüz 25 liraya çıkardığımızı açık alanda ise 870 liradan bin 305 liraya çıkarıldığını buradan sizlerin aracılığınızla duyurmak istiyorum. Tokat'ta asma yaprağında biyoteknik biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması projesiyle ilgili de bu kapasite artırılıyor" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, ziyaretlerinin ardından karayolu Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yumaklı'dan Biyoteknik Mücadele Desteği - Son Dakika

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