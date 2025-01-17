Bakan Yumaklı, Erdoğan'ın Antalya Ziyaretini Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Yumaklı, Erdoğan'ın Antalya Ziyaretini Duyurdu

Bakan Yumaklı, Erdoğan\'ın Antalya Ziyaretini Duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da AK Parti 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Ocak Cuma günü Antalya İl Başkanlığı Kongresi'ne katılacağını açıkladı. Yumaklı, gençliğin önemine değinerek, AK Parti'nin gençlik kollarının dünya genelinde eşsiz olduğunu vurguladı ve gençlerin coşkusunun partinin tarihi yürüyüşüne büyük katkı sağladığını ifade etti.

17.01.2025 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti 7. Olağan Antalya İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Ocak Cuma günü AK Parti Antalya İl Başkanlığı Kongresi'ne katılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, Antalya'daki programları kapsamında Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Kongrede gençlere hitap eden Yumaklı, AK Parti'nin gençlik kollarının dünya genelinde eşine rastlanmayan bir teşkilat olduğunu belirterek, gençlerin coşkusu ve Türkiye'ye olan inançlarının partinin tarihi yürüyüşüne büyük bir katkı sunduğunu ifade etti.

"Türkiye aşkınız bu salonlara sığmıyor"

Konuşmasında gençliğin önemine değinen Yumaklı, "Gençlik, insan hayatında en verimli ve hedeflerine ok gibi yöneldiği dönemdir. Dünyada bir milyon üyesi olan başka bir gençlik teşkilatı yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde süren bu kutlu yürüyüşte sizin coşkunuz ve Türkiye aşkınızın bu salonlara sığmadığını biliyorum" dedi.

AK Parti'nin, milletin değerleriyle barışık bir siyasi anlayış benimsediğini ifade eden Bakan Yumaklı, "AK Parti, milletine efendi değil hizmetkar olmayı şiar edinmiştir. Milletimizin feraseti ve iradesiyle tarihi yürüyüşümüz durdurulamamıştır, durdurulamayacaktır" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyonu hayata geçireceğiz"

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genç yaşlardan itibaren başladığı siyasi mücadelesine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu yolda en büyük güvencemiz siz gençlersiniz. Bu davanın bayraktarlığını siz yapacaksınız" dedi.

31 Ocak'ta güçlü bir ses bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Ocak'taki Antalya ziyaretine vurgu yapan Bakan Yumaklı, "Cumhurbaşkanımız geldiğinde salondan öyle bir ses çıksın ki AK Parti'nin davasını bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya duyuracak kadar güçlü olsun bu ses" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Politika, AK Parti, antalya, Gençlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yumaklı, Erdoğan'ın Antalya Ziyaretini Duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 00:49:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı, Erdoğan'ın Antalya Ziyaretini Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.