Bakan Yumaklı: Huzur İçin Diplomasi - Son Dakika
Bakan Yumaklı: Huzur İçin Diplomasi

14.03.2026 22:13
İbrahim Yumaklı, Ortadoğu'daki saldırılara değinerek Türkiye'nin barış ve istikrar için çabaladığını belirtti.

TARIM Vve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ortadoğu'da yaşanan saldırıların insanlık değerlerini hiçe saydığını ve bunun karşısında uluslararası sistemin acziyete düştüğünü belirterek, "Biz, başkalarının kayıplarının üzerinden kazanç arayan bir ülke değiliz. Biz, bölgemizde huzurun hakim olmasını isteyen bir ülkeyiz. Türkiye doğru zamanda, doğru yerde durarak hem milli hem de insani sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmektedir' dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nın vefa iftarına katıldı. Sosyal bir tesiste AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül'ün ev sahipliğinde gerçekleşen iftara Yumaklı'nın yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile mevcut ve geçmiş dönemde görev yapmış milletvekilleri, belediye başkanları ile partililer de katılım gösterdi. Ortadoğu'da devam eden savaş ile Müslümanların Ramazan ayının berbat edildiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Hepimizin çok yakından takip ettiği maalesef hep de bir tesadüf eseri, nasıl bir tesadüftür ki bu Müslümanların Ramazan'ını berbat etmeye yönelik coğrafyamızda yaşanan üzücü olayları hep birlikte takip ediyoruz. İnsanlık değerlerini hiçe sayan bu saldırılar karşısında uluslararası sistemin içine düştüğü acziyet çok açıktır, çok nettir. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde bütün bunlara dur diyen sadece tek bir ülke olmanın, barışın ve istikrarın tesisi için çok yönlü diplomatik çabaları sürdüren bir ülke olmanın elbette önemli bir ayrıcalığı var. Biz, başkalarının kayıplarının üzerinden kazanç arayan bir ülke değiliz. Biz, bölgemizde huzurun hakim olmasını isteyen bir ülkeyiz. Türkiye doğru zamanda, doğru yerde durarak hem milli hem de insani sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmektedir. Bu anlayışla 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda da kararlı adımlar atılmaya devam etmektedir. Terörle mücadelede elde edilen kazanımlar milletimizin ortak kader bilincinin ve güçlü birlikteliğinin bir sonucudur. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en sağlam temel taşlarından birisi olacaktır. Derdimiz zevahiri kurtarmak değildir, istikbalimizi en güzel şekilde inşa etmektir. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yılmadan, usanmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz, devam edeceğiz" diye konuştu.

Programda, AK Parti İl başkanı Muhammed Burak Gül, Bakan İbrahim Yumaklı'ya seccade hediye etti.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: Huzur İçin Diplomasi - Son Dakika

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı: Huzur İçin Diplomasi - Son Dakika
Advertisement
