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Bakan Yumaklı Muğla'da

Bakan Yumaklı Muğla\'da
07.07.2026 16:46
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Valiliği'ni ziyaret etti ve ildeki çalışmalar hakkında görüşme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla programı kapsamında Muğla Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik önünde Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Yumaklı'ya, Muğla'nın yöresel kıyafetlerini giyen çocuklar çiçek takdim etti. Karşılama töreninin ardından Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet, Valilik makamına geçerek Vali Dr. İdris Akbıyık ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette, Muğla'da yürütülen çalışmalar, orman yangınları ile ilgili değerlendirme ve ilin tarım ile ormancılık alanındaki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yumaklı Muğla'da - Son Dakika

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