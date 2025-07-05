Bakan Yumaklı, şehit orman işçisi için düzenlenen cenaze töreninde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dün İbrahim Demir kardeşim, bugün Ragıp Şahin kardeşim, hiç gözlerini bile kırmadan bu vatan için fedayı can eylediler. Başımız sağ olsun. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin." dedi.

???????Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınına müdahale ederken ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin (45) için Kiraz ilçesi Çatak Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşma yaptı.

Ragıp Şahin'in ailesine baş sağlığı dileyen İbrahim Yumaklı, şunları kaydetti:

"Dün İbrahim Demir kardeşim, bugün Ragıp Şahin kardeşim, hiç gözlerini bile kırmadan bu vatan için fedayı can eylediler. Başımız sağ olsun. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Bizler onların geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkacağız. Artık onlar bize emanet. Bu vatan için, bu ülke için, bu topraklar için canını feda etmekten çekinmeyen güvenlik güçlerimizden sonra en fazla şehit veren, orman teşkilatı. Onların hayatları uğruna Yeşil Vatan'ı savunmak için, korumak için çabalarını ve bize geri bıraktıklarını biz hiçbir zaman unutmayacağız."

Yumaklı, orman yangınlarına karşı bütün vatandaşlardan duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yumaklı, şehit orman işçisinin çocukları Emir ve Sude Şahin'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Olay

Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açmıştı.

Yangına müdahale sırasında Konya'nın Ilgın ilçesinden gelen dozer operatörü İbrahim Demir şehit olmuş, aynı bölgede görev yapan orman işçisi Ragıp Şahin yaralanmıştı. Şahin, İzmir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisine rağmen şehit olmuştu.