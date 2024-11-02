Bakan Yumaklı: "Türkiye'nin yeni yüzyılında bu memlekete yeni hizmetlerimiz katlanarak devam edecek" - Son Dakika
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Politika

Bakan Yumaklı: "Türkiye'nin yeni yüzyılında bu memlekete yeni hizmetlerimiz katlanarak devam edecek"

Kastamonu'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda ülkemizin, milletimizin önünde yeni ufuklar açılmıştır.

02.11.2024 13:18
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Kastamonu'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda ülkemizin, milletimizin önünde yeni ufuklar açılmıştır. İnşallah Türkiye'nin yeni yüzyılında da bu zamana kadar olanların çok daha ötesinde, bu memlekete yeni hizmetlerimiz katlanarak devam edecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak üzere Kastamonu'yu ziyaret etti. Bakan Yumaklı ilk olarak Seydiler ilçesinde düzenlenen AK Parti Seydiler İlçe Teşkilatı'nın 8'inci olağan kongresine katıldı. Kongrede konuşan Bakan Yumaklı, AK Parti olarak Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için canla başla çalışacaklarını ifade etti. "AK Parti, bu toprakların ruhudur" ifadelerine yer veren Yumaklı, "Bu topraklara yapılacak olan her türlü hizmet de bu millete, bu ülkeye, son 23 yıla kadar olanlara göre çok daha anlam kazanmıştır. Bizler AK Parti'yi başka yönüyle de anlatırız. AK Parti millete ayar vermek isteyenlerin değil, millet iradesine hürmet gösterenlerin partisi olmuştur. Vesayetin değil, özgürlüklerin ve vatanın bekası için çalışanların gönül birliğinin olduğu bir parti olmuştur. Bu sayede, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda ülkemizin, milletimizin önünde yeni ufuklar açılmıştır. İnşallah Türkiye'nin yeni yüzyılında da bu zamana kadar olanların çok daha ötesinde, bu memlekete yeni hizmetlerimiz katlanarak devam edecek. Birçok konuda devrim niteliğinde işler yapıldı. Ama en önemlisi şuydu; artık devlet kendisine gidilen değil, vatandaşına giden bir silüete dönüşmüştür. Bunun son derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah bundan sonra öyle olmaya devam edecek" dedi.

"İç cephenin güçlendirilmesi sağlanacak"

Türkiye'de 'iç cephenin' güçlenmesinin sağlanacağını ifade eden Yumaklı, "Milleti ile bütünleşmiş bir devletin bulunduğu coğrafyada söz sahibi olması, hem bu memleketin istiklali ve istikbali için önemliydi hem de mazlum coğrafyadaki insanların haklarına yönelik söylenecek bir sözün olmasının da temelini atmıştır. Bugün dünyada, 7 Ekim 2023'ten şu yanan çocuk demeden neredeyse 50 bine yakın insanın hayatına kast eden bir katiller şebekesinin karşısında tek söz söyleyen ülkeye Türkiye Cumhuriyeti, tek söz söyleyen devlet adamı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Bunun ne anlama geldiğini belki bulunduğumuz yerden çok anlama imkanımız olmuyor ama muhataplarımızla her konuştuğumuzda bunun kıymetini bize ifade ediyorlar. Çünkü bunun bir karşılığı, bir anlamı var. Cumhurbaşkanımızın özellikle son dönemde ifade etmiş olduğu, 'iç cepheyi güçlendirme' konusunun da çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ülkemiz için AK Parti, Cumhur İttifakı ile el ele, omuz omuza iç cephenin güçlendirilmesi sağlayacak. İnşallah, bütün unsurlarıyla, bu ülkenin istiklaline, istikbaline kast eden herkesin karşısına bir yumruk gibi dikilmiş olacağız" diye konuştu.

"Bizim milletten başka hiçbir gayemiz ve amacımız olamaz, olmayacaktır"

Yapılan eleştiriler ile ilgili de konuşan Bakan Yumaklı, "Meyve veren ağaç taşlanır diye bir söz var. Biz millete hizmetle ilgili çalışırken, gayret ederken, türlü dezenformasyonlar olacak. Akla hayale gelmeyen iftiralar, çarpıtmalar, yalanlar olacak. Biz ne söylediysek yaparız, bizim sözümüz senettir. Çünkü biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Hem Kastamonu için hem bütün Türkiye için söylüyorum, bizim milletten başka hiçbir gayemiz ve amacımız olamaz, olmayacaktır. Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek üzere bizler talibiz. Bu zamana ne kadar nasıl çalıştıysak, bunu iki katına, üç katına çıkartacağız. Bundan 1,5 sene önce bu ülkede asrın felaketi gerçekleştirildi, 11 şehir etkilendi. O gün Cumhurbaşkanımız ne söz verdiyse bugün onların yapıldığını görüyoruz. Bugünler de geçecek. Biz oraya harcadığımız bütün enerjimizi, kaynağımızı Türkiye'nin hizmetlerine ayırma ve harcama imkanına kavuşmuş olacağız. O zaman bizim önümüzde hiç kimse duramayacak" şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, konuşmasının sonunda, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Yumaklı: 'Türkiye'nin yeni yüzyılında bu memlekete yeni hizmetlerimiz katlanarak devam edecek' - Son Dakika

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