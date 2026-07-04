Bakan Yumaklı: Yangınlarla Mücadelede İhmal Tehlikesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Alev Hattı Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, "Kabiliyetleriniz, imkanlarınız ne kadar üst düzeyde olursa olsun küçücük bir ihmal, bir boş vermişlik, bir söndürülmeyen ateş, bilinçsizce yapılan bu davranışlar, bizleri hiç istemediğimiz, gönül yakan görüntülerle baş başa bırakıyor. Aslında mücadele etmemiz gereken orman yangınları değil, bilinçsizlik, ihmalkarlık ve boş vermişlik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği iş birliğiyle Alev Hattı Eğitim Programı düzenlendi. Orman Genel Müdürlüğü'nün Sarıyer Yerleşkesi'nde düzenlenen programa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Zihni Oğuz Akın katıldı.

"Kameranın gördüğü kadar o görüntünün nasıl anlatıldığı da büyük önem taşıyor"

Programda yaptığı konuşmasında orman yangınlarıyla mücadele eden işçilerin çalışmalarına değinen Bakan Yumaklı, "Bu işi yapan, bu görüntüleri kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına ortaya koyan kardeşlerimizin meslek aşkıyla, gözü hiçbir şey görmeden, gözünü budaktan sakınmadan olayın içerisine girme cesareti var. Dolayısıyla, biz hem konuyu, hem de bu cesareti, bu gayreti, bu emeği doğru bir şekilde birleştirerek kamuoyunun bilgilenme ihtiyacını nasıl karşılarız konusunda iş birliği içerisine girmemiz gerekiyor, biz de bunu yapıyoruz. Haber kameramanları başta olmak üzere herhangi bir konuyu haber yapan arkadaşlarımızı, bir haberi kaydedenler olarak görmedik çünkü duygu taşıyorsunuz, bu ülkenin insanısınız. Karşılaştığınız olaylar diğer herhangi bir vatandaşımızı etkilediği gibi sizleri de etkiliyor. Dolayısıyla sizler toplum hafızasına herhangi bir olayın nasıl kazınacağının, kamuoyunun hangi pencereden göreceğinin şekillendirildiği bir iş yapıyorsunuz. Çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Özellikle orman yangınları gibi toplumumuzun bütününü ilgilendiren, çok önemli bir hassasiyetle olayın içerisinde tutan afetlerde, kameranın gördüğü kadar o görüntünün nasıl anlatıldığı da büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Mücadele etmemiz gereken orman yangınları değil, bilinçsizlik, ihmalkarlık ve boş vermişlik"

Yangınların çıkış potansiyellerinin engellenmesi hususuna da değinen Bakan Yumaklı, "Geçtiğimiz üç yıl içerisinde istatistiklerimize baktığımızda, giderek artan orman dışında yangınların çıktığını ve bunların ormana sirayet etme potansiyelini engellemek üzere çok büyük bir çaba ve gayret gösterdiğimizi görüyoruz. Bunların ormana sirayet edenleri ya da orman içerisinde çıkmış olanlarının mücadelesi de ayrı bir şekilde ele alınıyor. Tabii bütün bunları yapabilmek için bizim kabiliyetlerimizi artırmamız, hem insan gücümüzü hem de alet ve ekipman, hava gücümüzü, kara gücümüzü ve ihtiyacınız olan her türlü alet ve ekipmanı sağlamamız, bunları çok daha ileriye götürmemiz, artan oranlı olaylar karşısında bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmıştır. Her sene bunları artırmaya da devam ediyoruz. Bugün itibariyle 28 bin personelimiz var, bizzat yangınlarıyla mücadele eden. 140 bini aşkın gönüllümüz var. Tamamen belli şartlar çerçevesinde eğitim alan arkadaşlarımız. Bunlar toplumun herhangi bir kesiminden, bir iş grubundan olabilir, burada bir ayrım yok. 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız var. 462 tona ulaşmış bir pilodan bahsediyoruz. 462 ton su atabilir kapasitede. Bin 953 arazözümüz, 2 bin 766 ilk müdahale aracımız, 878 iş makinamız, 776 yangın kulemiz ve 4 bin 852 su havuzu ve göletimiz var. Sizin kabiliyetleriniz, imkanlarınız ne kadar üst düzeyde olursa olsun küçücük bir ihmal, bir boş vermişlik, bir söndürülmeyen ateş, bilinçsizce yapılan bu davranışlar, bizleri hiç istemediğimiz, gönül yakan görüntülerle baş başa bırakıyor. Aslında mücadele etmemiz gereken orman yangınları değil, bilinçsizlik, ihmalkarlık ve boş vermişlik. Yangın haberlerinde kullanılan bazı ifadelerin kamuoyunda zaman zaman yanlış algılara yol açtığını görüyoruz, bunlara şahit oluyoruz. Yangının enerjisinin düşürülmesiyle, yangının büyük ölçüde kontrol altına alınmasının arasında bir fark vardır. Yangının kontrol altına alınmasıyla yangının soğutma çalışmalarının arasında da bir fark vardır. Bu ifadelerin her biri farklı bir operasyonel aşamayı ifade eder" dedi.

"Şu anda Cumhuriyet tarihinin en güçlü vizyonuna sahibiz"

Vatandaşların ateş yakma durumlarına da değinen Bakan Yumaklı, "Şu anda Cumhuriyet tarihinin en güçlü vizyonuna sahibiz. Çok küçük bir ihmal, çok küçük bir dikkatsizlik biz oraya varana kadar oradaki ekosistemi tehlike altına alacak bir hasarı verebiliyor. Buradan uyarım şudur ki, lütfen bu riskli dönemde açık alanda herhangi bir şekilde ateş yakmayın. Bir alev alacak ya da alev oluşturacak herhangi bir faaliyette bulunmayalım. Herhangi bir şekilde yangın emaresi görünen bir konuyla, bir olayla karşılaşıldığında lütfen 112'yi hemen arayalım ya da eğer yakınsa biliyorsanız o bölgedeki kolluk güçlerini ya da bizim Bakanlık çalışanlarına ulaşın, yeşil vatanımıza hep birlikte sahip çıkacağız, bundan önce olduğu gibi. Yangın terimleriyle ilgili bir el kitapçığı hazırladık. Bunu bakanlığımızın tüm platformlarından vatandaşlarımızla, kamuoyumuzla paylaşacağız. Yani biz 'yangının enerjisi düşürüldü, yangını kısmen kontrol altına aldık, yangını kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarına başladık' bunlar ne ifade ediyor? Soğutma çalışmaları bittikten sonra o bölgeden, alana oradaki kamu görevlilerinin vermiş olduğu bilgilerle girilmesi gerekir" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından yerleşkede dron uçurdu. - İSTANBUL