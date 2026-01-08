Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli mihenk taşlarından biri Erzurum'dur" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli mihenk taşlarından biri Erzurum'dur"

08.01.2026 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'ni ziyaret ederek stantları gezdi ve vatandaşlarla buluştu. Bakan Tekin, hemşehri birliklerinin önemine vurgu yaparken, Bakan Göktaş etkinliğin dayanışma kültürünün güzel bir örneği olduğunu belirtti.

Antalya'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti. Stantları gezen iki bakan, vatandaşlarla buluştu.

Antalya'da çeşitli programlara katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti. 5-11 Ocak tarihleri arasındaki etkinlik kapsamında stantları gezerek vatandaşlarla sohbet eden iki bakan Konyaaltı Belediyesi folklor ekibi ile Erzurum yöresine ait folklor gruplarının gösterilerini izledi. Kendisi de Erzurumlu olan Bakan Tekin, hemşehri birliklerinin toplumsal dayanışma açısından önemine işaret etti. Bakan Tekin, "Dünyada her ülkede toplumu bir arada tutan, milli birliği ve beraberliği pekiştiren çimento harcı olarak tanımlanabilecek kendine özgü yapılar mevcut. Bizim ülkemizde de bu anlamda milleti bir arada tutan en önemli unsur, sivil toplum örgütleri ve hemşehri birlikleridir. Bu birlikleri, federasyonları, dernekleri, vakıfları ayakta tutmak ciddi bir fedakarlık istiyor. Çok zor ve yorucu bir iş" dedi.

"Devletimizin devamlılığı ve milli birliğimiz açısından bu birliktelik çok önemlidir"

Milli Mücadele döneminde Erzurum'un oynadığı role dikkat çeken Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Mücadele'nin Erzurum'dan başladığını biliyorsunuz. Gazi Paşa da Erzurum'u daima ayrı bir yere koyar. Ulus devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli mihenk taşlarından biri Erzurum'dur. Rahmetli Raci Alkır'ın ifadesiyle Erzurum, Anadolu irfanının kilididir. Erzurumluların iyi günde kötü günde birlikte davranması beni gerçekten mutlu ediyor. Devletimizin devamlılığı ve milli birliğimiz açısından bu birliktelik çok önemlidir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise etkinliğin dayanışma kültürünün güzel bir örneği olduğunu söyledi. Bakan Göktaş, "Bu etkinlik hem birlik beraberlik hem de dayanışma ruhunun Antalya'da yaşatılması bakımından çok kıymetli. Dadaşlar diyarının burada tanıtılması, burada yaşayan Erzurumlu vatandaşlarımız kadar tüm Antalyalılara da bir Erzurum esintisinin ulaşması mutluluk verici. Kendimizi adeta Erzurum'da hissettik" dedi.

Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında yöresel lezzetler ve kültürel değerler hafta boyunca ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Erzurum, Antalya, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli mihenk taşlarından biri Erzurum'dur' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı Barakada çıkan yangın park halindeki minibüs ile hafif ticari araca sıçradı
Okan Buruk, taraftarın yeni bir isim beklediği bölgeye transfer yapmaktan vazgeçti Okan Buruk, taraftarın yeni bir isim beklediği bölgeye transfer yapmaktan vazgeçti
Ev ve aracını ateşe verip, av tüfeğiyle kendisini vurdu Ev ve aracını ateşe verip, av tüfeğiyle kendisini vurdu
Eski Sürmene Belediyesi Başkan Yardımcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti Eski Sürmene Belediyesi Başkan Yardımcısı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Mardin’de çifte cinayetin firari şüphelisi yakalandı Mardin'de çifte cinayetin firari şüphelisi yakalandı
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 19:44:58. #7.11#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli mihenk taşlarından biri Erzurum'dur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.