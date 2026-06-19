Bakanlar Kayseri\'de Ziyaret ve Çarşı Açılışı Yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Erciyes Zirvesi'ne katılmak için kente gelen Kurum ve Yumaklı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la bir araya gelen Kurum ve Yumaklı'ya, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Melikgazi Belediyesi tarafından Alpaslan Mahallesi'nde yaptırılan Çarşı Melikgazi'nin açılışına katılan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, çarşının önemli bir proje olduğunu söyledi.

Üretici ile tüketiciyi bir araya getiren çarşının hayırlı olması temennisinde bulunan Yumaklı, "Sadece bir çarşının kapılarını açmadık. Üreticilerimizi, esnafımızı, yerel markalarımızı ve hakikaten her işlerini ellerine aldıklarında en iyisini yapıp en güzel bir şekilde sonuçlandıran kadın kooperatiflerimizi burada bir arada gördük. İnşallah bu örnek vizyon projesi Kayseri'den başlayarak bütün ülkemizde yayılarak devam eder." diye konuştu.

"Bakanlığımızın bütün kurumları sizlerin emrine amade"

Bakan Yumaklı, çarşının Avrupa'da benzer örneklerinin bulunduğunu ancak onlardan daha iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gıdasından sorumlu bir bakanlık olarak üreticilerimizin, sofradaki ekmeğimizin, ürünümüzün garantisi olan üreticilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bütün üreticilerimize, teknoloji, yeniden yapılanma, üretim kabiliyeti ve kapasitesini artırma, kaliteli ve verimli üretim yapmakla alakalı düşüncesi, fikri olan başta genç kardeşlerimiz ve kadın girişimcilerimiz olmak üzere bakanlığımızın bütün teşviklerinin ve desteklerinin hizmetlerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bakanlığımızın bütün kurumları sizlerin emrine amade. Biraz önce değerli Belediye Başkanım Mustafa Palancıoğlu söyledi. Burası aynı zamanda unuttuğumuz ama tekrar hatırlamak zorunda olduğumuz Ahilik kültürünün de belki de çok önemli bir öğretisini bizlere tekrar hatırlatmış olacak."

Yumaklı, çarşı konseptinin tüm Türkiye'de yayılacağına inandığını vurgulayarak, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Ziyaretler ve açılışa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş ile protokol üyeleri eşlik etti.