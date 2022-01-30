Bakanlar Varank, Karaismailoğlu ve Kasapoğlu, Trabzon'da konuştu - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü ve Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 931 Konut-78 Dükkan-1 Ticaret Merkezi, Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Trabzon'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, memleketi Trabzon'un her bir ilçesi, mahallesi ve köyündeki hemşehrilerini selamladı.

"Bizim için irem bağları gibi süslü Trabzon'a, şehzadeler diyarına, bu ata yuvasına elimiz dolu gelmekten daha büyük mutluluk yok." ifadesini kullanan Varank, şunları söyledi:

"Daha 3 ay önce çeşitli açılışlar için buradaydık, vatandaşlarımızla sanayicilerimizle hasbihal ettik, gençlerle buluştuk. Bu kez Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte geldik, her zaman olduğu gibi yine heybemiz dolu, sizlerin huzurundayız. İnşallah bugün şehrimize kazandırdığımız birçok hizmeti, birçok yatırımı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın uğurlu elleriyle açacağız. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her zaman Trabzon'un, Trabzonluların hizmetindeyiz. İnşallah bu yatırımlarla birlikte şehrimize daha çok kazandıracağız."

"Kanuni Bulvarı'nı bu sene bitireceğiz inşallah"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne gelişen ve dönüşen Türkiye'nin kadim kenti Trabzon'da bulunduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İnşallah Trabzon'un dört bir yanında ve Türkiye'nin dört bir yanında sizlerin yaşam kalitesini yükseltecek, konforunu artıracak işlerimiz artarak devam edecek. Son 20 yıldır neler yaptıysak daha fazlasını yapacağız. Trabzon için de en önemli işlerimizden Kanuni Bulvarı'nı bu sene bitireceğiz inşallah. Zigana Tüneli'ni inşallah yıl sonunda bitirmek için bütün ekibimizle hummalı bir çalışmamız var. Bugün açılışı yapılacak bütün projelerin Trabzon'a, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"Bugün Trabzon'da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet kervanının açılışları var"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bugün Trabzon'da bereket olduğunu vurgulayarak, "Bugün Trabzon'da kardeşlik var. Bugün Trabzon'da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet kervanının açılışları var." dedi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son 20 yılda her alanda olduğu gibi gençlikte, sporda da pek çok devrimi gerçekleştirdiğine işaret eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İşte devasa stadımız, Trabzon'a yakışan, Trabzonlulara yakışan, Trabzonsporlulara, Trabzon'un tüm kulüplerine yakışan stadımız. Trabzon'un tüm ilçelerinde, mahallelerinde semt sahalarımız, tesislerimiz, salonlarımız, havuzlarımız, gençlik parklarımız, yurtlarımız ve işte bugünkü açılışımızla birlikte yeni tesislerimizi, gençlik merkezlerimizi, yurtlarımızı, sahalarımızı, Trabzon'un evlatlarına, bugünün, yarının şampiyonlarına, yıldızlarına kavuşturmanın heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Trabzon dünüyle bugünüyle yarınıyla sporuyla sporcusuyla şampiyonları yetiştiren, Türkiye'nin gururlarını, Türkiye'nin yıldızlarını yetiştiren şehir ve bundan sonra da Trabzon tüm beldeleriyle ilçeleriyle şanlı bayrağını dalgalandıracak, nice şampiyonlara, nice bu memleketin evlatlarına yol açacak şehir ve biz de tüm Türkiye'nin, 81 ilimizin emrinde olduğumuz gibi, Trabzon'umuzun da ilçelerimizin de tüm imkanlarımızla emrinde, hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

Bakan Kasapoğlu, açılışı yapılan projelerin hayırlı olması temennisinde de bulundu.