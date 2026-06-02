Bakanlardan Bahçeli\'ye Ziyaret

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Bakan Çiftçi bu ziyareti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Çiftçi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettik. Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA