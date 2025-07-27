Bakırhan: Barışın Hikayesini Yazmalıyız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu tarihi günlerde barışın hikayesini yazabilirsek emin olun 86 milyon kazanır, bölge kazanır. Bölge burada inşa etmiş olduğumuz bu barış sürecinden dersler alır." dedi.

Bakırhan, partisince Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Aydınlar ve Sanatçılar Barışı Konuşuyor" panelinde yaptığı konuşmada, bugüne kadar 2 bine yakın buna benzer toplantılar düzenleyerek barışı ve demokratik toplumu tartışıp, önerileri aldıklarını söyledi.

Toplantının 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Sürayya Önder'e adanmasını değerli bulduğunu ifade eden Bakırhan, Önder'in barış ve demokrasi için büyük çabalar gösterdiğini, mücadelesinin başarıya ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Bakırhan, Türkiye'nin ve bölgenin tarihi günlerden geçtiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Eğer bu tarihi günlerde barışın hikayesini yazabilirsek emin olun 86 milyon kazanır, bölge kazanır. Bölge burada inşa etmiş olduğumuz bu barış sürecinden dersler alır. Bu süreci önemsediğimizi belirttik ama Türkiye'de küçük bir azınlık bu süreci desteklemiyor, karşı çıkıyor. Bu sürecin ülkeyi böleceğini söylüyorlar. Biz başarırsak, bu küçük azınlık kaybeder. Biz başarırsak Türkiye kazanır, Kürtler, eşit yurttaşlık mücadelesi yürüten Aleviler kazanır. Her gün katledilen kadınlar kazanır. Onun için bu süreç önemli. Barışa destek vermek kimseyi AK Parti'li, MHP'li, CHP'li, DEM Parti'li yapmaz. Onurlu bir duruşta buluşturur ancak. Onun için onurlu bir duruşta buluşmak 86 milyona aynı zamanda bizim borcumuzdur."

Türkiye'de yaşayan 86 milyonun dertlerinin ortak olduğunu vurgulayan Bakırhan, dertleri ortak olanların bu sürece sahip çıkması gerektiğini söyledi.

"Barışı kelimelerle, notalarla, renklerle sanatçı ve aydınlar inşa edebilir"

Bakırhan, bugün herkese düşen temel görevler bulunduğunu anlatarak, ortak bir gelecek kurmak için sorunlara karşı ortak bir tutum takınılması gerektiğini belirtti.

Barışın sadece silahların susması olmadığını dile getiren Bakırhan, "İşte silahlar sustu. Barış, Ağrı Dağı'nın eteğindeki Şakiro'nun kilamıyla İç Anadolu'daki Neşet Ertaş'ın türkülerinin birbirine misafir olmasıdır. Aynı evde, aynı sahada ikisinin de dile getirilmesidir, ikisinin kardeşleşmesidir. Barışı kelimelerle, notalarla, renklerle sanatçı ve aydınlar inşa edebilir." diye konuştu.

Bakırhan, barış süreçlerinin iki parti ya da iktidar ve bir taraf arasında yürüyen süreçler olmadığına işaret ederek, barışın inşasının toplumun bütün dinamiklerinin aktif katılımıyla olabileceğini kaydetti.