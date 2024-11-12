Bakırhan'dan Partilerle Görüşme Açıklaması

Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Tartışmalar bir sürece dönüşecekse, bir zemini varsa Meclis'te grubu olan bütün partilerle elbette ki görüşmek isteriz" dedi.

Bakırhan DEM Parti Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakırhan, görüşme konusundaki soruya, "Tartışmalar bir sürece dönüşecekse, bir zemini varsa Meclis'te grubu olan bütün partilerle elbette ki görüşmek isteriz" dedi.

Yakın zamanda randevu var mı' sorusuna Bakırhan, "Zaman, zemin, şartlar uygunsa bütün partilerle görüşürüz" şeklinde konuştu.

Bakırhan şöyle konuştu: "Eğer yol alacaksak Türkiye'nin en önemli meselesini çözeceksek, tarihi referanslar ve geçmiş yüzyıllara bakarak bununla yüzleşerek yol alabileceğimizi düşünüyoruz". - ANKARA