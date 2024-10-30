Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "İçinde bulunduğumuz süreçte herkesin cesurca, çekinmeden, birlikte tartıştığı, konuştuğu bir anlayışa ihtiyaç var. Birlikte konuşup tartışamazsak, çözüm yolları üretemezsek maalesef bu yüzyılı da kaybetmekle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

30.10.2024 15:46
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "İçinde bulunduğumuz süreçte herkesin cesurca, çekinmeden, birlikte tartıştığı, konuştuğu bir anlayışa ihtiyaç var. Birlikte konuşup tartışamazsak, çözüm yolları üretemezsek maalesef bu yüzyılı da kaybetmekle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "ülkenin yanlış yönetildiğini", yanlıştan dönmek için ciddi bir fırsat olduğunu ifade etti. Bakırhan, "Cumhuriyet başta Kürtlerle, Alevilerle ve dışladığı tüm halklar ve inançlarla, en önemlisi de demokrasi ve özgürlüklerle barışmalıdır, barışmak zorundadır. Cumhuriyet, ikinci bir yüzyılın başlangıcını barışmakla sağlayabilir. Ülkenin huzura kavuşması, ülkenin refah içinde yaşaması için önce Kürtlerin özgürleşmesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi gerekiyor." diye konuştu.

Bakırhan, geçmişe takılıp kalmayacaklarını ancak geçmişle yüzleşerek, geçmişten dersler çıkararak önlerine bakmaları gerektiğini ifade etti.

Ülke kurulurken topraklarında, ovalarında herkesin kanı ve alın teri olduğunu belirten Bakırhan, şunları söyledi:

"Kuruluşta ortaklık vardı, kuruluşta beraber kan döktük, alın teri döktük ama Cumhuriyet'i eşit yaşadığımız bir zemin haline getiremedik. O zaman alın terimizin beraber aktığı, kanımızın beraber aktığı bu ovaları, bu toprakları demokratik bir Cumhuriyet'e ulaştırmak gibi bir görev ve sorumluluk hepimizin önünde duruyor. En başta da iktidarın önünde duruyor. Birlikte konuşup tartışamazsak, çözüm yolları üretemezsek maalesef bu yüzyılı da kaybetmekle karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'nin demokratik geleceği için siyaset kurumu tarihsel düşmanlıklara ve intikam duygusuna artık yaslanmaktan vazgeçmelidir."

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, yeğeni Ömer Öcalan ile görüştürüldüğünü anlatan Bakırhan, bu görüşmenin bile halkta bir umut ortaya çıkardığını, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini savundu.

Bakırhan, "Kürt sorununu çözme konusunda bir irade var mı?" sorusunun cevabını kendisinin de merak ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün düşüncelerini ortaya koyduğunu belirten Bakırhan, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan; tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz. Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye barışı konusundaki sözlerinizi, bugün söylediğiniz sözleri önemli buluyoruz DEM Parti olarak. Barış için adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir. Bu sorumluluğu siz kullanabilirsiniz. Gelin, barış için sorumluluk alın ve sizden önceki cumhurbaşkanlarının olduğu sayfada değil farklı bir sayfada yer alın. Çünkü bu sorun 42 başbakan, 13 cumhurbaşkanı gördü ve çözülmedi. Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir."

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin "umut hakkı" ile ilgili sorusunu yanıtlayan Bakırhan, "Umut hakkı kendimizden ortaya çıkardığımız bir şey değil. Türkiye'nin de altına imza attığı uluslararası sözleşmelerde de mevcuttur." diye konuştu.

Bakırhan, "umut hakkı"nın sadece terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için değil aynı durumdaki binlerce insan için de hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

Tuncer Bakırhan, İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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