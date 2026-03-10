Bakırhan: Dış Müdahalelere Karşıyız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Her türlü dış müdahaleye karşıyız ama bölge ülkelerinin, dış müdahalelerin önüne geçmek için önce kendi ülkelerindeki huzuru, demokrasiyi ve barışı sağlaması gerekiyor." dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın, dünyanın gündeminde olduğuna işaret eden Bakırhan, dünyanın neresinde olursa olsun füzeler ve savaş uçaklarının bir rejimi güçlü yapmadığını, bir devleti ve rejimi güçlü kılan şeyin halkından aldığı rıza duygusunun olduğunu söyledi.

Tuncer Bakırhan, İran'ın bu gerçeği anlamadığını, kimliklere ve inançlara özgürlük tanımadığını, halkına yönelik zulüm ektiğini, şimdi de öfke biçtiğini belirtti.

"Dış müdahale, bir ülkede rejimi değiştirmek, o ülkeye demokrasi ve mutluluk getirmiyor" diyen Bakırhan, bir ülkeye demokrasi ve refahın gelmesinin yolunun o ülkenin kendi dinamikleriyle mümkün olabileceğini vurguladı."

Dış müdahalelerin son bulması, inkarcı rejimlerin değişmesi gerektiğini ifade eden Bakırhan, "Sadece dış müdahalelere karşı değiliz aynı zamanda bu inkarcı, idamcı, halkları ve inançları yok sayanların değişmesinden de yanayız." diye konuştu.

Bakırhan, kendilerini Kürtlerin hamisi olarak gören siyasetçilerin ve yorum yapan analistlerin, "Kürtlerin, artık dış güçlerin kendilerine bir faydasının olmadığını anlaması gerekir, Kürtler kart olarak kullanılmalarına izin vermemeli" gibi ifadeleri kullanmaktan ve Kürtlere akıl vermekten vazgeçmesini isteyerek, Kürtlerin, nerede ve nasıl tutum alacağını bildiğini dile getirdi.

"Kürtler ve Kürt liderlerin tamamı çözümü dışarıda değil, yaşadığı ülkelerde arıyor" ifadesini kullanan Bakırhan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yöneticilerinin bazı açıklamalarını aktardı."

Ne İran ne İsrail ne de ABD'nin, IKBY topraklarını ve Kürtlerin yoğun yaşadığı kentleri kendi savaş sahasına çevirmeye hakkının olmadığını dile getiren Bakırhan, bu saldırıları kınadıklarını ve kabul etmediklerini kaydetti. Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her türlü dış müdahaleye karşıyız ama bölge ülkelerinin dış müdahalelerin önüne geçmek için önce kendi ülkelerindeki huzuru, demokrasiyi ve barışı sağlaması gerekiyor. İranlılar, yarım asır Şah zulmünü gördü. Ardından yarım asırdır da molla rejiminin zulmü altında yaşıyor. Kadının, Kürt'ün adı yok, hukuk yok. Normal bir muhalefet bile idamla sonuçlanıyor. İran rejimi 47 yıldır Kürtleri, Beluçları, Azerileri ve kendisine boyun eğmeyen Farsları ezerken küresel güçler petrol ve hegemonya hesapları yapıp üç maymunu oynuyordu. Bugün mü İran'ın antidemokratik olduğunu, Kürtleri idam ettiğinin farkına vardılar? Dün İran kentlerinde idam sehpalarında Kürtler sallanırken neredeydi o hegoman güçler? Tabi onlar petrolle, kendi çıkarlarıyla ilgileniyorlardı."

Kürtlerin binlerce yıldır yaşadığı topraklarda, kimliklerini koruyarak, özgürce ve onurlu bir biçimde yaşamak istediğini belirten Bakırhan, İran'ın, onlarca halk ve inancın bir arada soluk aldığı geniş ve kadim bir coğrafya olduğunu, böyle bir coğrafyada baskıcı bir rejimi sürdürmenin mümkün olmadığını, bu nedenle İran'ı barışa ve refaha kavuşturacak modelin "tüm halk ve inançların bir arada yaşayacağı demokratik bir zemin" olduğunu anlattı.

Bölgenin emperyal güçler tarafından bir savaş girdabına çekilmek istendiğini, parti olarak ülkelerini yaklaşan bu fırtınadan korumak istediklerini vurgulayan Bakırhan, "Bu ülke hepimizindir. Bu ülke üzerinde binlerce yıl birlikte yaşayacağız. Kürt meselesi yeniden bölgesel savaşın gerekçesine dönüşmemelidir. İran'daki savaş Türkiye'de güvenlik refleksini büyütmemeli, tam tersine çözümü hızlandırmalı ve büyütmelidir." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamındaki tartışmalara da değinen Bakırhan, şimdiye kadar çok zaman kaybedildiğini, dünya dengelerinin alt üst olduğu bu dönemde artık kaybedilecek bir zamanın kalmadığını, atılacak adımların bir an önce atılması gerektiğini söyledi."

Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, bu yılın ilk 2 ayında enflasyonun yüzde 7,95 oranında gerçekleştiğini ve 6 ayda ulaşılması gereken enflasyon rakamının 2 ayda aşıldığını ifade etti.

Dört kişilik bir ailenin aylık gıda masrafının 32 bin, yoksulluk sınırının 105 bin lira olduğunu söyleyen Bakırhan, "Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi en az asgari ücret kadar olmalıdır." diye konuştu.