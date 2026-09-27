Bakırhan, Diyarbakır kongresinde Öcalan'ın yaşam koşullarının düzenlenmesini istedi - Son Dakika
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Bakırhan, Diyarbakır kongresinde Öcalan'ın yaşam koşullarının düzenlenmesini istedi

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Bakırhan, Diyarbakır kongresinde Öcalan\'ın yaşam koşullarının düzenlenmesini istedi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır il kongresinde Ankara'ya Öcalan'ın yaşam koşullarının düzenlenmesi ve sürecin ivedilikle ilerlemesi çağrısı yaptı. Bakırhan, sürecin barışa ve demokrasiye dönüşmesi için yoğun çaba gerektiğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, "Sürecin barışa ve demokrasiye dönüşmesi için yoğun çaba içerisinde olmalıyız" dedi.

DEM Parti Diyarbakır İl Kongresi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partinin milletvekilleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ile sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Kongrede konuşan Tuncer Bakırhan, "Bir gelecek meselesi var. Kürt geleceğinden kaygılı, Alevi geleceğinden kaygılı, genç arkadaşlarımız geleceklerinden kaygılı, üniversitede okuyanlar geleceklerinden kaygılı. İnsanlar yarın nerede, başlarına ne geleceği konusunda ciddi kuşkular yaşıyor. Türkiye, ekmek meselesini, haysiyet meselesini ve gelecek meselesini eğer çözebilirse emin olun bu bölgenin hem ekonomik hem de demokratik olarak en örnek ülkelerinden birisi olabilir. İşte biz Türkiye toplumunun tamamının gündeminde olan bu meselelerin çözüme kavuşması için hep birlikte mücadele etmeye çalışacağız" diye konuştu.

'KARŞILIKLI ADIMLAR ATILMALI'

Sürece ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, şunları söyledi:

"Öcalan kendisine giden DEM Parti heyeti üyelerine, 'Artık fazla gecikmeden karşılıklı adımlar atılmalı ve kurullar çalışmaya başlamalıdır' dedi. Biz de Ankara'ya diyoruz ki artık neyi bekliyorsunuz? En başta da bu sürecin mimarı olduğunu söylediğimiz Öcalan'ın yaşam koşullarını düzenleyin diyoruz. Bu işin mimarı orada. Kapı açın, basın gitsin, sivil toplum örgütleri gitsin. Gerçekten Öcalan ne istiyor, nasıl yaklaşıyor, nasıl bakıyor, gidip yerinde öğrenilmesi kadar güzel ve doğru bir şey yok mudur? Umarım ekim ayının başlangıcı bu tarihi sürecin ivedi bir şekilde yürümesi için bir vesile olur. Bu süreç sadece bir barış süreci değildir. Bu süreç aynı zamanda bir demokratikleşme sürecidir. Dolayısıyla bu sürecin barışa ve demokrasiye dönüşmesi için hepimizin yoğun bir çaba içerisinde olması gerekiyor. Artık zindanlarda çocuklarımız yaşamlarını yitirmemeli. Artık dağda silahlarını yakan insanlarımızın bir an önce ailelerine, topluma, sosyal ve siyasal alana dönmelerinin önü açılmalıdır. Barış nedir biliyor musun? Barış hiçbir eve cenaze gitmemesi demektir. Çocuklarımızın yaşamlarını yitirmemesi demektir. Barış, bir gencin yarınlarını planlamasıdır. Barış, insanların inancını özgürce yaşamasıdır. Barış, silahların sustuğu yerde siyasetin, hukukun ve adaletin ilerlemesi demektir. Bunun için bu sürecin bir an önce ilerlemesi gerekiyor."

Kaynak: DHA
Tuncer Bakırhanİnsan HaklarıDiyarbakırDEM PartiPolitikaAnkaraSon Dakika

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