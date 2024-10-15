Bakırhan: Kürtlerle Gizli Anlaşma Yok

Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Kimseyle oturduğumuz, konuştuğumuz, kapalı kapılar arkasında bir şey çevirdiğimiz yok" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakırhan, Kürt meselesinin Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu söyleyerek, son zamanlarda 'Kürtler iktidarla anlaştı' söylemine karşı çıktı. Bakırhan, "Kaldı ki kimseyle oturduğumuz, konuştuğumuz, kapalı kapılar arkasında bir şey çevirdiğimiz yok. Dolayısıyla en başında 'Kürtler iktidarla anlaştı' diyenler oluşabilecek diyalog zeminleri önüne bariyer koyarak bu ülkenin çözümsüz bir şekilde bu biçimde devam etmesini istiyorlar" dedi.

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Öcalan ile ilgili çağrısına şöyle cevap verdi:

"Sayın Öcalan'a bugün Bahçeli bir çağrı yaptı. Ama o çağrının muhataplarına ulaşması için sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılmasını bildirmiyor. 43 aydır sayın Öcalan'la avukatlar, aile görüşemiyor. Sayın Bahçeli, sayın Öcalan'ın ne söyleyeceğini, ne çağrı yapacağını biz de merak ediyoruz senin gibi. O zaman tecridi kaldırın, sayın Öcalan'ın kendi örgütüne, kendi arkadaşlarına ne dediğini görelim. 43 aydır kuş uçmayan, kervan geçmeyen, uçan kuşların bile üzerinden geçmediği bir adaya böyle boşu boşuna çağrı yapılır mı? Buyurun, sizin sormuş olduğunuz soruya sayın Öcalan'ın nasıl cevap verdiğini merak ediyoruz. Kapıları açın, dinleyelim, görelim." - ANKARA