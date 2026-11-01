BAL-GÖÇ Başkanı, İzmir'de 14 sandıkta Bulgaristan seçimine ilgiyi düşük buldu - Son Dakika
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BAL-GÖÇ Başkanı, İzmir'de 14 sandıkta Bulgaristan seçimine ilgiyi düşük buldu

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BAL-GÖÇ Başkanı, İzmir\'de 14 sandıkta Bulgaristan seçimine ilgiyi düşük buldu
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İzmir'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, cumhurbaşkanı ve yardımcısı seçiminin ikinci turu için kentteki okullarda kurulan 14 sandıkta oy veriyor. BAL-GÖÇ Başkanı Abdurrahim Nursoy, katılımın oldukça düşük olduğunu söyleyerek vatandaşlardan oy kullanmalarını istedi.

İzmir'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Kentte yaşayan ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan seçmenler için Aliağa, Bornova, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerindeki okullarda 14 sandık kuruldu.

Oy kullanmak için Gaziemir'deki Remzi Doğan Ortaokulu'na gelenler, sandık görevlilerince kimlik belgelerinin kontrolünün ardından oy verdi.

Oy kullanma işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Abdurrahim Nursoy, AA muhabirine seçimlere katılımın oldukça düşük olduğunu söyledi.

Bulgaristan vatandaşı olup Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlardan oylarını kullanmalarını isteyen Nursoy, şöyle konuştu:

"Bu bizim en demokratik hakkımız. Temsiliyet istiyorsak sandıklara gelip o görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Bu zamana kadar hiç yaşamadığımız bir şey yaşıyoruz. İlk defa bu kadar düşük ilgi görüyoruz. Bu da adayların Türkiye'ye gelmemiş olmalarından da kaynaklı olabilir. İnsanlar kime ve neden oy vereceklerini açıkçası bilmiyorlar. İnşallah bundan hepimiz de ders çıkartırız. 'Acaba insanımız neden sandığa gitmedi?' diye bunu herkesin düşünmesi lazım."

Kaynak: AA
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